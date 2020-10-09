Мужчинам и женщинам требуется разное питание, т.к. гормональный фон мужчин и женщин отличается и требует разное количество питательных веществ.

Сегодня мы рассмотрим, какое питание должно быть у прекрасной половины человечества – у женщин!

ОМЕГА 3.

Рацион должен быть богат на полиненасыщенные жирные кислоты ОМЕГА 3. Они необходимы для красивых волос, ногтей, кожи и женского счастья.

Источники: рыбий жир, льняные семена, кунжут, морская жирная рыба, грецкие орехи, фасоль.

ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА.

Фолиевая кислота способствует образованию новых клеток и помогает коже быть гладкой и здоровой, волосам – густыми и блестящими, а ногтям – прочными. Она помогает поддерживать здоровье нервной системы и способность бороться со стрессами.

Источники: печень, чечевица, спаржа, петрушка, шпинат, листья салата, гречка, овсянка, бобовые, капуста, орехи.

ЖЕЛЕЗО.

Железо – это минерал для производства гемоглобина, который помогает насытить клетки нашего организма кислородом. Если у женщины скрытая нехватка железа, она начинает испытывать постоянную усталость, депрессию, перепады настроения, выпадение волос.

Источники: орехи и изюм, красное мясо, морепродукты и домашняя птица, белые бобы, чечевица, шпинат, фасоль и горох.

АНТИОКСИДАНТЫ.

Антиоксиданты борются со свободными радикалами и тем самым замедляют окислительные процессы и старение организма.

Источники: фрукты и овощи, яйца, морепродукты, помидоры, клюква, абрикосы, кабачки, морковь, растительные масла, орехи, сухой шиповник, красная паприка, облепиха, черная смородина.

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