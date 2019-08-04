Как похудеть без стресса: 13 советов от диетолога

Для того, чтобы начать худеть без стресса, достаточно придерживаться 13 простых советов и ни в коем случае не доводить себя до голодного обморока.
Об этом на своей странице в Instagram написала диетолог Бахар Ниязова. По ее словам, в свою жизнь нужно будет внести небольшие изменения.
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1. Уменьшить потребление мучного, сладкого и жирного, особенно во второй половине дня;
2. Увеличить потребление сырых фруктов и овощей.
3. За 30 минут до еды выпивать стакан воды.
4. Уменьшить размер порций.
5. Тщательно и не спеша жевать.
6. Дневной рацион разделить на 5 приемов пищи: 3 основных и 2 перекуса.
7. "Легкий" ужин за 3-4 часа до сна.
8. Пить чистую воду, а не только чай-кофе.
9. Делать утреннюю зарядку.
10. Интенсивно ходить не менее 30 минут в день.
11. Давать организму умеренные нагрузки, после которых чувствуется прилив сил, а не утомление.
12, Использовать специальные комплексы упражнений для похудения проблемных частей тела.
13. Вести активный образ жизни.
Как начать худеть без стресса: 13 простых советов ⠀ Начните с малого – и добьетесь многого. ⠀ Во всем должна быть мера. Тем, кто решил начать худеть, вовсе не стоит падать в голодный обморок и изнурять тело физическими нагрузками. Для начала внесите в свою привычную жизнь небольшие изменения. Постепенно организм будет привыкать к полезным нововведениям и обязательно порадует снижением массы и улучшением самочувствия. ⠀ Итак, с чего же начать? ⠀ 1. Уменьшить потребление мучного, сладкого и жирного, особенно во второй половине дня; ⠀ 2. Увеличить потребление сырых фруктов и овощей. ⠀ 3. За 30 минут до еды выпивать стакан воды. ⠀ 4. Уменьшить размер порций. ⠀ 5. Тщательно и не спеша жевать. ⠀ 6. Дневной рацион разделить на 5 приемов пищи: 3 основных и 2 перекуса. ⠀ 7. "Легкий" ужин за 3-4 часа до сна. ⠀ 8. Пить чистую воду, а не только чай-кофе. ⠀ 9. Делать утреннюю зарядку. ⠀ 10. Интенсивно ходить не менее 30 минут в день. ⠀ 11. Давать организму умеренные нагрузки, после которых чувствуется прилив сил, а не утомление. ⠀ 12, Использовать специальные комплексы упражнений для похудения проблемных частей тела. ⠀ 13. Вести активный образ жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала 6 причин, почему люди не могут похудеть.
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