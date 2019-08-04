Как похудеть без стресса: 13 советов от диетолога

Для того, чтобы начать худеть без стресса, достаточно придерживаться 13 простых советов и ни в коем случае не доводить себя до голодного обморока.

Об этом на своей странице в Instagram написала диетолог Бахар Ниязова. По ее словам, в свою жизнь нужно будет внести небольшие изменения.

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1. Уменьшить потребление мучного, сладкого и жирного, особенно во второй половине дня;

2. Увеличить потребление сырых фруктов и овощей.

3. За 30 минут до еды выпивать стакан воды.

4. Уменьшить размер порций.

5. Тщательно и не спеша жевать.

6. Дневной рацион разделить на 5 приемов пищи: 3 основных и 2 перекуса.

7. "Легкий" ужин за 3-4 часа до сна.

8. Пить чистую воду, а не только чай-кофе.

9. Делать утреннюю зарядку.

10. Интенсивно ходить не менее 30 минут в день.

11. Давать организму умеренные нагрузки, после которых чувствуется прилив сил, а не утомление.

12, Использовать специальные комплексы упражнений для похудения проблемных частей тела.

13. Вести активный образ жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог назвала 6 причин, почему люди не могут похудеть.

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