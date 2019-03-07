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/Диета и фитнес

"Хуже химоружия": назван популярный завтрак, который может навредить здоровью

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Один из самых популярных в мире элементов завтрака — поджаренный хлеб, подвергся жесткой критике со стороны ученых.

Так, в ходе исследования специалисты из университета Колорадо обнаружили, что хрустящая корочка тоста является опасной для здоровья из-за токсинов, сообщает Dailу Mail.

По словам издания, ученые установили датчики загрязнения воздуха и начали готовить тосты из обычного хлеба, который купили в супермаркете. После приготовления они выяснили, что хлеб не хуже химоружия. При нагреве он выделяет опасное вещество этанол в количестве 3-4 тысячи мкг на один кубический метр, что в 15 раз больше, чем разрешено организацией здравоохранения.

"Хуже химоружия": назван популярный завтрак, который может навредить здоровью

Фото: shkolazhizni.ru

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"Хуже химоружия": назван популярный завтрак, который может навредить здоровью

Фото: ivona.bigmir.net

Кроме того, специалисты отметили, что любая жареная пища приносит мало пользы. Также люди, которые каждый день едят жареные блюда, попадают в группу риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее известная украинская фитнес-тренер Анита Луценко рассказала, какой продукт убивает красоту и молодость.

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Kolesnyk Petro
Kolesnyk Petro
Виділяє етанол тобто спирт та це ж чудово, випив чи вдихнувмі закусив :)хіміки хренові
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