Фаворитка шоу "Танці з зірками" похудела на 15 кг и поразила сеть: фото до и после

Экс-солистка группы "ВИА Гра", участница четвертого сезона шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похудела на 15 килограмм за 7 месяцев.

Результатами своего перевоплощения 33-летняя певица поделилась на своей странице в Instagram. Звезда разместила снимки, на которых позирует в черном белье (фото смотрите ниже).

"Не думала, что когда-нибудь выставлю это. На фото разница в 7 месяцев. Питание, спорт, уход за телом. Строго, регулярно и дисциплинированно", – поделилась Димопулос.

Димопулос до и после похудения. Instagram Санты Димопулос

Поклонники увлеклись фигурой артистки и засыпали ее комплиментами.

"Красавица! Молодец", "Я восхищаюсь вами", "Очень крутой результат, конечно, это все дисциплина и режим. Вы молодец, я смотрю на вас, поднимаю свою ленивую попу и иду на тренировку", – написали в комментариях.

Поклонники засыпали комплиментами певицу. Instagram Санты Димопулос

Димопулос поразила сеть своим похудением. Instagram Санты Димопулос

Отметим, что звезда не только успела похудеть, но и удачно выступила во время первого эфира "Танців з зірками". Судья проекта Влад Яма похвалил певицу, а также назвал ее фавориткой шоу и главной претенденткой на победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос поделилась своими рецептами счастливого брака. Артистка уже 5 лет находится в семейном союзе с бизнесменом Игорем Кучеренко.

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