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Фаворитка шоу "Танці з зірками" похудела на 15 кг и поразила сеть: фото до и после

Ольга Веркалец
Ольга Веркалец
Диета и фитнес
2,0 т.
Санта Димопулос похудела на 15 кг

Санта Димопулос похудела на 15 кг. Гордон

Экс-солистка группы "ВИА Гра", участница четвертого сезона шоу "Танці з зірками" Санта Димопулос похудела на 15 килограмм за 7 месяцев.

Результатами своего перевоплощения 33-летняя певица поделилась на своей странице в Instagram. Звезда разместила снимки, на которых позирует в черном белье (фото смотрите ниже).

"Не думала, что когда-нибудь выставлю это. На фото разница в 7 месяцев. Питание, спорт, уход за телом. Строго, регулярно и дисциплинированно", – поделилась Димопулос.

Димопулос до и после похудения.

Димопулос до и после похудения. Instagram Санты Димопулос

Поклонники увлеклись фигурой артистки и засыпали ее комплиментами.

"Красавица! Молодец", "Я восхищаюсь вами", "Очень крутой результат, конечно, это все дисциплина и режим. Вы молодец, я смотрю на вас, поднимаю свою ленивую попу и иду на тренировку", – написали в комментариях.

Поклонники засыпали комплиментами певицу.

Поклонники засыпали комплиментами певицу. Instagram Санты Димопулос

Димопулос поразила сеть своим похудением.

Димопулос поразила сеть своим похудением. Instagram Санты Димопулос

Отметим, что звезда не только успела похудеть, но и удачно выступила во время первого эфира "Танців з зірками". Судья проекта Влад Яма похвалил певицу, а также назвал ее фавориткой шоу и главной претенденткой на победу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Санта Димопулос поделилась своими рецептами счастливого брака. Артистка уже 5 лет находится в семейном союзе с бизнесменом Игорем Кучеренко.

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