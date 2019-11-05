Британка в 108 лет раскрыла секрет долголетия

Британка из города города Харрогейт, графство Северный Йоркшир, которой исполнилось 108 лет, назвала секретом своего долголетия шампанское.

Оказалось, это ее любимый напиток, который она всегда допивает до конца. Об этом сообщила сотрудница дома престарелых, где живет Дороти Флауэрс, передает The Independent.

У долгожительницы никогда не было детей, а муж умер в 1981 году. Навещает женщину в доме престарелых ее племянница. Женщине на 108 день рождения прислали более 650 поздравительных открыток из разных стран мира, в том числе из Австралии, Таиланда и США.

Дороти Флауэрс раскрыла секрет долголетия Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские ученые пришли к неожиданному выводу: регулярное употребление шампанского способствует похудению.

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