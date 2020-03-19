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19 марта • обновлено в 14:51
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Что почитать на карантине: 5 захватывающих книг для поднятия настроения

1.3т
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Из-за карантина, действующего в Украине с 12 марта, практически все массовые мероприятия, киносеансы отменены, торговые центры и другие заведения закрыты. Более того, украинцам рекомендуется по возможности не покидать свои дома.

Как не заскучать и потратить свободное время с пользой: OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку из пяти интересных книг для поднятия настроения.

1. Пелам Гренвилл Вудхаус, "Этот неподражаемый Дживс!"

Пелам Гренвилл Вудхаус, "Этот неподражаемый Дживс!"

Пелам Гренвилл Вудхаус, "Этот неподражаемый Дживс!"

arnesandnoble.com

Цикл романов Вудхауза о молодом британском аристократе Берти Вустере и его находчивом камердинере Дживсе – классика английской юмористической прозы. Истории о простодушном мистере Вустере и хитроумном Дживсе довольно известны, а популярности им добавил британский телесериал "Дживс и Вустер" (1990-1993), где в главных ролях снялись Стивен Фрай и Хью Лори.

2. Наринэ Абгарян, "Манюня"

Наринэ Абгарян, "Манюня"

Наринэ Абгарян, "Манюня"

OZ.by

"Манюня" – светлый и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух подружках Наре и Maнюне и о куче их родственников, которые постоянно попадают в казусные ситуации. Это книга о том самом теплом, озорном и полном веселых приключений детстве, которое делает счастливым на всю жизнь.

3. Дженни Лоусон, "Безумно счастливые. Невероятно смешные рассказы о нашей обычной жизни"

Дженни Лоусон, "Безумно счастливые. Невероятно смешные рассказы о нашей обычной жизни"

Дженни Лоусон, "Безумно счастливые. Невероятно смешные рассказы о нашей обычной жизни"

livelib.ru

Эта книга – удивительное восприятие собственной непростой жизни писательницы Дженни Лоусон, которая с детства борется с непростым заболеванием. Рассказанные в книге истории сделали безумно счастливыми уже тысячи людей по всему миру, показывая, что можно и нужно жить ярче!

4. Мира Дэй, "Мистер Вуду и дни недели"

Мира Дэй, "Мистер Вуду и дни недели"

Мира Дэй, "Мистер Вуду и дни недели"

litres.ru

Мистер Вуду носит черный потертый цилиндр, умеет обращать любые перемены в свою пользу и воспринимает мир не так, как другие. Но в один из понедельников все меняется. Эта книга для тех, кто любит удивительные, глубокие истории о человеческих судьбах, для тех, кто хочет найти в себе силы начать что-то заново, а также для тех, кто обожает неожиданные концовки в книгах.

5. Брюс Кэмерон, "И тут появилась Люси"

Брюс Кэмерон "И тут появилась Люси"

Брюс Кэмерон "И тут появилась Люси"

readrate.com

Любимая девушка ушла к другому, родители развелись, и Джош Майклз остается в тоске и одиночестве. Но неожиданно его просят приютить беременную собаку. Так в его доме появляется добрая и самоотверженная Люси, а чуть позже – милые и озорные щенки. Джош всем сердцем привязывается к собакам и уже не может представить свою жизнь без этого пушистого царства... пока не пороге его дома не появляется хозяйка Люси.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал подборку самых интересных фильмов про катастрофы и эпидемии.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Книжный уголок
Место
Украина
Теги
книги литература карантин вирус
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