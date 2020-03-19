Что почитать на карантине: 5 захватывающих книг для поднятия настроения

Из-за карантина, действующего в Украине с 12 марта, практически все массовые мероприятия, киносеансы отменены, торговые центры и другие заведения закрыты. Более того, украинцам рекомендуется по возможности не покидать свои дома.

Как не заскучать и потратить свободное время с пользой: OBOZREVATEL предлагает своим читателям подборку из пяти интересных книг для поднятия настроения.

1. Пелам Гренвилл Вудхаус, "Этот неподражаемый Дживс!"

Пелам Гренвилл Вудхаус, "Этот неподражаемый Дживс!" arnesandnoble.com

Цикл романов Вудхауза о молодом британском аристократе Берти Вустере и его находчивом камердинере Дживсе – классика английской юмористической прозы. Истории о простодушном мистере Вустере и хитроумном Дживсе довольно известны, а популярности им добавил британский телесериал "Дживс и Вустер" (1990-1993), где в главных ролях снялись Стивен Фрай и Хью Лори.

2. Наринэ Абгарян, "Манюня"

Наринэ Абгарян, "Манюня" OZ.by

"Манюня" – светлый и потрясающе смешной рассказ о детстве, о двух подружках Наре и Maнюне и о куче их родственников, которые постоянно попадают в казусные ситуации. Это книга о том самом теплом, озорном и полном веселых приключений детстве, которое делает счастливым на всю жизнь.

3. Дженни Лоусон, "Безумно счастливые. Невероятно смешные рассказы о нашей обычной жизни"

Дженни Лоусон, "Безумно счастливые. Невероятно смешные рассказы о нашей обычной жизни" livelib.ru

Эта книга – удивительное восприятие собственной непростой жизни писательницы Дженни Лоусон, которая с детства борется с непростым заболеванием. Рассказанные в книге истории сделали безумно счастливыми уже тысячи людей по всему миру, показывая, что можно и нужно жить ярче!

4. Мира Дэй, "Мистер Вуду и дни недели"

Мира Дэй, "Мистер Вуду и дни недели" litres.ru

Мистер Вуду носит черный потертый цилиндр, умеет обращать любые перемены в свою пользу и воспринимает мир не так, как другие. Но в один из понедельников все меняется. Эта книга для тех, кто любит удивительные, глубокие истории о человеческих судьбах, для тех, кто хочет найти в себе силы начать что-то заново, а также для тех, кто обожает неожиданные концовки в книгах.

5. Брюс Кэмерон, "И тут появилась Люси"

Брюс Кэмерон "И тут появилась Люси" readrate.com

Любимая девушка ушла к другому, родители развелись, и Джош Майклз остается в тоске и одиночестве. Но неожиданно его просят приютить беременную собаку. Так в его доме появляется добрая и самоотверженная Люси, а чуть позже – милые и озорные щенки. Джош всем сердцем привязывается к собакам и уже не может представить свою жизнь без этого пушистого царства... пока не пороге его дома не появляется хозяйка Люси.

Напомним, ранее OBOZREVATEL публиковал подборку самых интересных фильмов про катастрофы и эпидемии.

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