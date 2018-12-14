В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

В Днепровском академическом музыкально-драматическом театре им. Т.Г.Шевченко состоялась ХI Церемония награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия".

В этом году церемония впервые проходила в городе Днепр, и впервые в истории церемонию поддержал меценат - Президент международного благотворительного фонда "Солидарность" Александр Петровский.

Победительницами в категории "Знаковая фигура" стали профессор, член правления Ассоциации акушеров-гинекологов Украины Зинаида Дубоссарская и политик, юрист, вице-президент Всемирного конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

Среди награжденных в категории "Рейтинг" - певица TAYANNA, телеведущая Габриэлла Массанга, заслуженная артистка Украины, солистка Национальной оперы Сусанна Чахоян, паралимпийская чемпионка Анна Стеценко. Отметили наградой также первую украинку, которая покорила Эверест, Ирину Галай и победительницу конкурса красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International Елену Бойко, бизнес-леди Елену Горянскую и заслуженную артистку Украины Татьяну Олексенко-Жирко. Заслуженную награду также получили мать-воспитательница детского дома семейного типа Людмила Войлова, которая вместе с мужем воспитывает десять детей, и первая украинская модель на коляске, глава благотворительного фонда "Нескорені" Оксана Кононец. Награды также получили представительницы бизнеса, волонтеры, творческие личности и благодетельницы - Нина Лебедева, Яна Иванилова, Галина Шаламова, Юлия Бурдужа, Эльмира Дорошенко, Лариса Ломакина и др.

В категории "Перспектива" звание "Женщина III тысячелетия" отныне будут носить 18-разовая чемпионка Европы по метанию молота Валерия Иваненко и молодая певица Indira.

Каждая победительница получила высшую награду - статуэтку авторства народного художника Украины Олега Пинчука. Она символизирует одновременно силу и изящество - черты современной женщины. Рука фигурки символически превращается в крыло, напоминая о призвании женщины оберегать и защищать, дарить тепло и отводить проблемы. Образ завершает пальмовая ветвь - символ мира и победы, которых без участия женщины достичь невозможно.

"Это общественная награда, которая для кого-то стимул, а для кого-то - признание, - отмечает организатор мероприятия, Президент МОО "Женщина III тысячелетия" Лидия Лисимова. - Женщина - это больше чем просто учитель, руководитель или врач. Она - мать, жена, подруга - сильная и одновременно слабая".

Предварительный отбор претенденток происходит в течение года, а за месяц до церемонии Высшый Представительский совет под руководством народного артиста Украины Александра Злотника определяет победительниц. На выбор влияют достижения в профессии и активное участие женщины в социальной жизни.

Торжественное мероприятие с красной дорожкой, вечерними платьями и яркой концертной программой в честь прекрасного пола стало главным событием в социально-культурной жизни Украины. Неизменные ведущие церемонии - народные артисты Украины Василий Илащук и Алексей Богданович. Награду женщины получили из рук известных мужчин: народного артиста Украины, директора Национального театра оперетты Украины Богдана Струтинского, народного артиста Украины Владимира Горянского, футболиста Владислава Ващука, известного украинского парфюмера Богдана Зубченко и др.

Елена Бойко

Нина Лебедева

Людмила Войлова

Лариса Ломакина

Ирина Галай

Янина Иванилова

Епископ Симеон

Эльмира Дорошенко

Габриэлла Массанга