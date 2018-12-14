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В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

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В Днепровском академическом музыкально-драматическом театре им. Т.Г.Шевченко состоялась ХI Церемония награждения Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия".

В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

В этом году церемония впервые проходила в городе Днепр, и впервые в истории церемонию поддержал меценат - Президент международного благотворительного фонда "Солидарность" Александр Петровский.

Победительницами в категории "Знаковая фигура" стали профессор, член правления Ассоциации акушеров-гинекологов Украины Зинаида Дубоссарская и политик, юрист, вице-президент Всемирного конгресса украинских юристов Марина Ставнийчук.

В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

Среди награжденных в категории "Рейтинг" - певица TAYANNA, телеведущая Габриэлла Массанга, заслуженная артистка Украины, солистка Национальной оперы Сусанна Чахоян, паралимпийская чемпионка Анна Стеценко. Отметили наградой также первую украинку, которая покорила Эверест, Ирину Галай и победительницу конкурса красоты для успешных женщин Mrs. Ukraine International Елену Бойко, бизнес-леди Елену Горянскую и заслуженную артистку Украины Татьяну Олексенко-Жирко. Заслуженную награду также получили мать-воспитательница детского дома семейного типа Людмила Войлова, которая вместе с мужем воспитывает десять детей, и первая украинская модель на коляске, глава благотворительного фонда "Нескорені" Оксана Кононец. Награды также получили представительницы бизнеса, волонтеры, творческие личности и благодетельницы - Нина Лебедева, Яна Иванилова, Галина Шаламова, Юлия Бурдужа, Эльмира Дорошенко, Лариса Ломакина и др.

В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

В категории "Перспектива" звание "Женщина III тысячелетия" отныне будут носить 18-разовая чемпионка Европы по метанию молота Валерия Иваненко и молодая певица Indira.

Каждая победительница получила высшую награду - статуэтку авторства народного художника Украины Олега Пинчука. Она символизирует одновременно силу и изящество - черты современной женщины. Рука фигурки символически превращается в крыло, напоминая о призвании женщины оберегать и защищать, дарить тепло и отводить проблемы. Образ завершает пальмовая ветвь - символ мира и победы, которых без участия женщины достичь невозможно.

В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

"Это общественная награда, которая для кого-то стимул, а для кого-то - признание, - отмечает организатор мероприятия, Президент МОО "Женщина III тысячелетия" Лидия Лисимова. - Женщина - это больше чем просто учитель, руководитель или врач. Она - мать, жена, подруга - сильная и одновременно слабая".

Предварительный отбор претенденток происходит в течение года, а за месяц до церемонии Высшый Представительский совет под руководством народного артиста Украины Александра Злотника определяет победительниц. На выбор влияют достижения в профессии и активное участие женщины в социальной жизни.

В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"

Торжественное мероприятие с красной дорожкой, вечерними платьями и яркой концертной программой в честь прекрасного пола стало главным событием в социально-культурной жизни Украины. Неизменные ведущие церемонии - народные артисты Украины Василий Илащук и Алексей Богданович. Награду женщины получили из рук известных мужчин: народного артиста Украины, директора Национального театра оперетты Украины Богдана Струтинского, народного артиста Украины Владимира Горянского, футболиста Владислава Ващука, известного украинского парфюмера Богдана Зубченко и др.

Елена Бойко

Елена Бойко

Нина Лебедева

Нина Лебедева

Людмила Войлова

Людмила Войлова

Лариса Ломакина

Лариса Ломакина

Ирина Галай

Ирина Галай

Янина Иванилова

Янина Иванилова

Епископ Симеон

Епископ Симеон

Эльмира Дорошенко

Эльмира Дорошенко

В Днепре определили победительниц Всеукраинской премии "Женщина III тысячелетия"
Габриэлла Массанга

Габриэлла Массанга

Валерия Иваненко

Валерия Иваненко

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