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Совсем плоская! Папарацци показали Кардашьян-младшую без фотошопа

3.8т Читать материал на украинском

Папарацци подловили востребованную американскую модель, младшую сестру Ким Кардашьян Кендалл Дженнер без макияжа.

По данным Daily Mail, ее удалось сфотографировать в перерыве между съемками на пляже острова Миконос в Эгейском море и показать пользователям, как звезда выглядит без фотошопа.

23-летняя модель Vogue вместе с другими прогуливалась в спортивном топе и широкой юбке в пол. Что примечательно, на снимках у нее практически не было видно груди.

Совсем плоская! Папарацци показали Кардашьян-младшую без фотошопа
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Отсутствие фотошопа нисколько не ухудшило внешность Дженнер. На снимках видно очень стройную талию и плоский живот, а лицо выглядит без изъянов, несмотря на отсутствие макияжа.

Совсем плоская! Папарацци показали Кардашьян-младшую без фотошопа
Совсем плоская! Папарацци показали Кардашьян-младшую без фотошопа
Совсем плоская! Папарацци показали Кардашьян-младшую без фотошопа
Совсем плоская! Папарацци показали Кардашьян-младшую без фотошопа
Совсем плоская! Папарацци показали Кардашьян-младшую без фотошопа

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае Кендалл показала в соцсети смелое фото, на котором позировала в джинсовой куртке, накинутой на голое тело.

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Персона
Кендалл Дженнер
Теги
модель Красота шоу-бизнес
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