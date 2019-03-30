"Слоняра, отекла от алкоголя": Каменских сделала откровенной признание

Украинская поп-певица Настя Каменских (NK) призналась, что когда-то была не такой стройной, как сейчас.

Об этом она рассказала в интервью проекта "Экзамен с Ефросининой", уточнив, что оплыла от плохой еды и алкоголя (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Сейчас Каменских ведет здоровый образ жизни, отказалась от вредных привычек и старается следить за своей фигурой. Но так было не всегда.

"Очень сильно отекла от этой ужасной еды, от кучи алкоголя, воды сладкой. Визуально казалось, что я слоняра какой-то. Особенно на каких-то кадрах, где вот такое лицо. На самом деле мой самый пик, который я когда-либо в жизни весила – 78 кг. Это не ай-ай-ай, на 174", – рассказала Каменских.

Ефросинина напомнила певице о выступлении на "Новой волне", где она вышла на сцену в платье, в котором выглядела далеко не стройняшкой.

"На самом деле, оно в жизни не так выглядело. Она (фотография) просто разлетелась. Там есть еще пяток симпатичненьких, где тут я покажусь тебе просто балериной. В интернете их очень много. Самый пик был – это песня "Потап и Настя" клип "Все пучком". Это просто страшно. Даже Потап там худее в два раза. Ну такая прям: пирожки с мясом продает и сама ест", – добавила Настя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских взбудоражила поклонников пикантным селфи в платье на тонких бретельках, которое спадало с тела.

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