Сколько спать, чтобы быть красивым: названо оптимальное время

Британские ученые пришли к выводу, что для сохранения красоты и здоровья нужно ложиться спать и вставать в определенное время.

По данным The Mirror, это скажется на чистоте кожи, ярких глазах и улучшении цвета лица, а также общем самочувствии и настроении.

"Многие из нас стремятся выглядеть и чувствовать себя хорошо и тратят большие деньги, пытаясь это сделать. Однако мы, похоже, забываем, что достижение лучшего ночного сна может положительно повлиять на нашу общую внешность", – рассказал эксперт по сну Нил Робинсон.

Согласно исследованиям, наиболее оптимальная продолжительность сна – 9 часов 10 минут. Так, ученые советуют ложиться спать в 21:45 и вставать в 6:55.

Сон pixabay

Эксперты уверяют, что важно учитывать качество получаемого сна и делать все возможное, чтобы создать определенную среду.

Как сообщал OBOZREVATEL, сон влияет также на похудение. В частности, отсутствие постоянного режима вызывает нарушение обмена веществ, что способствует набору лишнего веса.

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