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/Красота

"Разврат": Глюкоз без лифчика взорвала сеть

1.3тЧитать материал на украинском

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, вызвала споры среди поклонников из-за наряда на премии МузТВ-2019.

Она пришла в платье, верх которого был абсолютно прозрачным, а бюстгалтер звезда не надела. Соответствующее фото было опубликовано в ее Instagram.

"Спасибо МузТВ за потрясающее шоу", – подписала она под снимком, на котором соски не просвечивались благодаря крупным пайеткам, которые были прикреплены к сетке.

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Глюкоза на премии МузТВ-2019

Глюкоза на премии МузТВ-2019

Instagram@chistyakova_ionova

Пикантный образ Глюкозы вызвал противоречивую реакцию в комментариях. Некоторым он показался эффектным и интересным, а вторая часть фолловеров раскритиковала артистку за чрезмерную откровенность. Но в одном поклонники сошлись: все старались увеличить фотографии, чтобы рассмотреть детали.

"Разврат", "Вульгарно", "Тема не раскрыта", "Соски не видно", "Там и с*сек нет. А ты соски", "Есть те кто не приблизил?", "Нет", – написали в сети.

"Разврат": Глюкоз без лифчика взорвала сеть
"Разврат": Глюкоз без лифчика взорвала сеть
"Разврат": Глюкоз без лифчика взорвала сеть

Как сообщал OBOZREVATEL, на премии МузТВ-2019 также засветилась украинская певица Ани Лорак, которая там получила награду. На красную дорожку она вышла в откровенном платье с очень глубоким декольте, за что поклонники ее раскритиковали в сети.

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Персона
Глюкоза
Место
РоссияМосква
Теги
шоу-бизнесКрасотаМода
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