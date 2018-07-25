Ратаковски вновь полностью обнажилась на камеру: сеть в восторге

Американская звезда социальных сетей Эмили Ратаковски, которую называют одной из самых смелых и раскрепощенных моделей, снялась полностью обнаженной.

Так, девушка восхитила поклонников новым горячим фото, на котором она изображена без одежды. Снимок Ратаковски опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Так, знаменитая модель сфотографировалась, лежа на кровати, а пикантные части тела она соблазнительно прикрыла руками.

Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Июл 2018 в 2:41 PDT

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Поклонники Эмили пришли в восторг от очередного горячего снимка девушки: всего за несколько часов количество лайков перевалило за 1,5 миллиона, а также более 10 тысяч пользователей оставили под фото свои комментарии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее полуобнаженная Эмили Ратаковски похвасталась телом в дерзком бикини.