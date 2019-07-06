Раскрыт необычный секрет долголетия: как дожить до ста лет

Жительница английского города Станстед Мэри Эмерсон утверждает, что дожила до ста лет благодаря любимому блюду — сосискам в тесте.

Она рассказала, что большую часть своей жизни угощала домочадцев этим блюдом, пишет британское издание Daily Mail.

Dailymail.co.uk

"Я и сейчас люблю их готовить, правда теперь мне требуется подмога. Именно это лакомство и позитивный настрой помогли мне дожить до преклонных лет", - говорит Эмерсон.

Dailymail.co.uk

Dailymail.co.uk

После смерти мужа женщина осталась в одиночестве. Несмотря на это, она считает себя здоровым и счастливым человеком.

"У меня была прекрасная жизнь", — говорит британка, у которой два правнука.

Как ранее писал OBOZREVATEL, американский предприниматель планирует дожить до 180 лет с помощью кофе с маслом. Основатель культового американского бренда кофе Bulletproof Дэйв Аспри называет себя "первым в мире профессиональным биохакером". Он строго придерживается режима физических нагрузок, а также принимает криопроцедуры, используя жидкий азот, и "купается" в инфракрасном свете.

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