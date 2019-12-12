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12 декабря • обновлено в 19:00
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/ Красота

Новая внешность Лорак озадачила поклонников

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Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет и работает в Москве, озадачила поклонников новой внешностью.

Она опубликовала соответствующую фотографию на своей странице в Instagram, однако некоторые пользователи просто перестали узнавать артистку.

"Доброго душевного вечера", – подписала Лорак под снимком, на котором позирует с новой прической и в белом костюме.

Ани Лорак – новая прическа

Ани Лорак – новая прическа

instagram/anilorak

Пользователи ответили, что певица слишком увлеклась фотошопом и совершенно перестала быть похожей на себя. Более того, ее раскритиковали за парик.

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"Лорак уже не та, к сожалению", "Зачем же там много фотошопа. Как будто на картинку аниме посмотрела", "Зачем все эти парики? Вам очень идут ваши настоящие волосы", "Парик", "Слишком темный цвет волос для вас, Каролина. Вам нужно чуть светлее и волна. У вас же свой волос вьется? Я думаю, после 40 не надо слишком экспериментировать", – отреагировали пользователи.

Новая внешность Лорак озадачила поклонников
Новая внешность Лорак озадачила поклонников
Новая внешность Лорак озадачила поклонников
Новая внешность Лорак озадачила поклонников
Новая внешность Лорак озадачила поклонников

Ани Лорак

Ани Лорак

instagram/anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее поклонники Лорак были озадачены тем, что певица сильно похудела. Из-за этого в комментариях под фотографиями со съемок нового клипа на песню "Мы нарушаем" ей писали перестать морить себя голодом.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Ани Лорак
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Красота фотосессия фотографии
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