Названо топ-5 ошибок в макияже, которые старят

Макияж — сильнейшее женское оружие, позволяющее подать свои внешние данные наиболее выгодно. Однако зачастую дамы сталкиваются со следующей проблемой: мейкап их старит — или из легкого и естественного превращается в боевой раскрас.

OBOZREVATEL расскажет о самых простых и распространенных ошибках в макияже, которые допускает почти каждая девушка.

Неподготовленная кожа

Одна из самых распространенных ошибок в макияже — наносить тональное средство или пудру на неподготовленную кожу. Ведь без основы под мейкап или увлажняющего крема, тональник выдаст на лице любую неровность, шелушение.

Фото: swjournal.ru

Поэтому сначала следует пользоваться легким увлажняющим кремом или же основой под макияж, а потом делать макияж.

Слишком много тонального крема

Многие девушки, желая добиться эффекта идеальной матовой кожи, часто перебарщивают с тональными средствами. Слишком плотный слой и неправильно подобранный цвет тонального крема могут акцентировать морщины, и добавить несколько лишних лет.

Фото: Goodhouse.kz

Поэтому следует выбирать легкие тональные средства с мерцающими частичками, которые сделают кожу более здоровой и естественной.

Яркие брови

Ярко накрашенные брови могут придать вашему лицу неухоженный вид и добавить пару лишних лет.

Фото: racurs.ua

Лучше отдавайте предпочтение оттенкам на тон светлее вашего собственного цвета бровей и не выходите за пределы собственного контура.

Нерастушованный контур на губах

Многие девушки пользуются контуром для губ, чтобы сделать их форму более четкой и объемной. Но нужно крайне осторожно это делать, чтобы он не слишком выделялся и не привлекал внимание.

Фото: club Sovet

Также контур для губ обязательно должен совпадать с цветом помады.

Жесткое скульптурирование

Скульптурирование призвано корректировать форму лица, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. Поэтому тут главное не переборщить и не пользоваться рыжеватым бронзером.

Фото: Avrorra.com

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