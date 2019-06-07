Названо топ-5 ошибок в макияже, которые старят

Макияж — сильнейшее женское оружие, позволяющее подать свои внешние данные наиболее выгодно. Однако зачастую дамы сталкиваются со следующей проблемой: мейкап их старит — или из легкого и естественного превращается в боевой раскрас.
OBOZREVATEL расскажет о самых простых и распространенных ошибках в макияже, которые допускает почти каждая девушка.
Неподготовленная кожа
Одна из самых распространенных ошибок в макияже — наносить тональное средство или пудру на неподготовленную кожу. Ведь без основы под мейкап или увлажняющего крема, тональник выдаст на лице любую неровность, шелушение.
Фото: swjournal.ru
Поэтому сначала следует пользоваться легким увлажняющим кремом или же основой под макияж, а потом делать макияж.
Слишком много тонального крема
Многие девушки, желая добиться эффекта идеальной матовой кожи, часто перебарщивают с тональными средствами. Слишком плотный слой и неправильно подобранный цвет тонального крема могут акцентировать морщины, и добавить несколько лишних лет.
Фото: Goodhouse.kz
Поэтому следует выбирать легкие тональные средства с мерцающими частичками, которые сделают кожу более здоровой и естественной.
Яркие брови
Ярко накрашенные брови могут придать вашему лицу неухоженный вид и добавить пару лишних лет.
Фото: racurs.ua
Лучше отдавайте предпочтение оттенкам на тон светлее вашего собственного цвета бровей и не выходите за пределы собственного контура.
Нерастушованный контур на губах
Многие девушки пользуются контуром для губ, чтобы сделать их форму более четкой и объемной. Но нужно крайне осторожно это делать, чтобы он не слишком выделялся и не привлекал внимание.
Фото: club Sovet
Также контур для губ обязательно должен совпадать с цветом помады.
Жесткое скульптурирование
Скульптурирование призвано корректировать форму лица, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. Поэтому тут главное не переборщить и не пользоваться рыжеватым бронзером.
Фото: Avrorra.com
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