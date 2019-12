Мисс Вселенная-2019 c необычными волосами мощно обратилась к женщинам

Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2019", представительница ЮАР Зозибини Тунзи произнесла трогательную речь о женщинах с необычной внешностью.

Так, известная модель Наоми Кэмпбелл поделилась видео на своей странице в социальной сети Twitter.

"Я росла в мире, где женщины с такой внешностью, как у меня - с такой кожей, с такими волосами, - никогда не считались красавицами. Сегодня настал час, когда это изменится. Истинная красота - это больше, чем волосы или их отсутствие. Речь идет о принятии себя - такой, какая ты есть, со своими отличиями и особенностями. Я надеюсь, я смогла вдохновить женщин быть собой - настоящими. Я не стесняюсь себя и своей правды, и надеюсь, это поможет и другим отстаивать себя и свою правду тоже", - сказала девушка.

“I grew up in a world where a woman who looks like me, with my kind of skin and my kind of hair, was never considered to be beautiful. I think it is time that that stops today. I want children to look at me and see my face and I want them to see their faces reflected in mine." 👸🏿 pic.twitter.com/Cqlm7YVTi1