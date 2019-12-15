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15 декабря • обновлено в 16:44
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/ Красота

Мисс Вселенная-2019 c необычными волосами мощно обратилась к женщинам

1.8т
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Победительница конкурса красоты "Мисс Вселенная-2019", представительница ЮАР Зозибини Тунзи произнесла трогательную речь о женщинах с необычной внешностью.

Так, известная модель Наоми Кэмпбелл поделилась видео на своей странице в социальной сети Twitter.

Мисс Вселенная-2019 c необычными волосами мощно обратилась к женщинам
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"Я росла в мире, где женщины с такой внешностью, как у меня - с такой кожей, с такими волосами, - никогда не считались красавицами. Сегодня настал час, когда это изменится. Истинная красота - это больше, чем волосы или их отсутствие. Речь идет о принятии себя - такой, какая ты есть, со своими отличиями и особенностями. Я надеюсь, я смогла вдохновить женщин быть собой - настоящими. Я не стесняюсь себя и своей правды, и надеюсь, это поможет и другим отстаивать себя и свою правду тоже", - сказала девушка.

Мисс Вселенная-2019 c необычными волосами мощно обратилась к женщинам

Как писал OBOZREVATEL, 14 декабря в Лондоне стартовал финал конкурса красоты "Мисс Мира 2019", где Украину представляла 24-летняя Маргарита Паша.

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Автор
Мария Дидык
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
И что у нее надзвичайного????лиса мавпа что особенного то????нашли кого выбрать мавпу)))))
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