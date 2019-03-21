"Мисс Москву-2018" лишили титула и короны: подробности скандала

Победительницу конкурса красоты "Мисс Москва-2018" Алесю Семеренко лишили короны и титула из-за несоблюдения условий договора.

Такой инцидент произошел впервые за всю историю конкурса. Об этом сообщила директор шоу Татьяна Андреева-Фальк в разговоре с "Комсомольской правдой".

"Такое происходит в первый раз. Победительница конкурса в течение года участвует во множестве мероприятий, в большинстве благотворительных. И за три месяца после конкурса она не пришла ни на одно. До нее невозможно дозвониться, она всегда недоступна. А если дозваниваемся, она все болеет, плохо себя чувствует. При этом в Инстаграме ведет активную светскую жизнь", — отметила Татьяна.

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Также она добавила, что Семеренко еще во время подготовки к конкурсу практически не появлялась на репетициях. И тогда организаторы долго думали, стоит ли ее допускать к финалу.

"Она практически не ходила на репетиции, не занималась, хореограф был в шоке. У нас были долгие раздумья, выгонять или не выгонять ее до финала. Девочка-то красивая. Не выгнали. И жюри выбрало ее. Красивая и красивая. Но важно, чтобы к красоте еще что-то прилагалось", — отметила Андреева-Фальк.

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Кроме того, директор конкурса "Мисс Москва" добавила, что им еле удалось забрать у Семеренко корону.

"Еле-еле забрали корону. К тому же она была сломана, но ремонту подлежит. Корона дорогая: из серебра с позолотой, с полудрагоценными камнями", — подытожила Татьяна.

Алеся Семеренко Фото: instagram/alesiasemerenko

Отметим, что согласно правилам конкурса, главный титул "Мисс Москва – 2018" и корона победительницы должны перейти первой вице-мисс Ксении Паленовой.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что была лишена титула победительница конкурса красоты "Мисс Украина 2018" Вероника Дидусенко. Как выяснилось, она скрыла, что была замужем, и не рассказала организаторам о своем ребенке. И то, и другое запрещено правилами конкурса.

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