Кудряшка Каменских и милашка Кароль: как изменились звезды с начала столетия

С годами людям свойственно меняться внешне, и многие украинские звезды доказывают, что такие перемены могут быть к лучшему.

OBOZREVATEL предлагает читателям посмотреть, как изменились наши знаменитости с 00-х годов, радуя глаз многочисленных поклонников яркими выходами в свет.

Настя Каменских (NK)

Сегодня NK считается одной из самых красивых певиц украинской эстрады. Она не стесняется сниматься в откровенных фотосессия, постоянно провоцируя фанатов и недоброжелателей поспорить о ее внешности, что еще больше подогревает к ней интерес публики. Каменских всегда была модницей, а в начале карьеры в дуэте "Потап и Настя" пропагандировала образ R'n'B: яркие мини, сумасшедшие прически, яркий макияж, спортивный стиль. Таким образом, из молодой и задорной девушки она превратилась в роскошную женщину, и перемены многим кажутся к лучшему.

Настя Каменских раньше и сейчас

Алексей Потапенко (Потап)

Супруг Насти Каменских не сильно изменил своему любимому стилю. Он, как и раньше, предпочитает спортивные наряды, кепки и кроссовки. Однако Потап избавился от банданы, а в гардеробе появились пиджаки и кожанки. К тому же, внешность с годами стала мужественнее, особенно, когда у него отрастает аккуратная бородка.

Потап раньше и сейчас

Оля Полякова

Украинская дива Полякова постоянно поражает поклонников невероятно длинными ногами и заводным характером. Это не изменилось с начала века, как и эпатажные сценические наряды звезды. С годами она стала более женственной и превратилась в роскошную женщину.

Оля Полякова раньше и сейчас

MONATIK

Кто действительно сильно изменился практически до неузнаваемости за последние годы – Дмитрий Монатик. Из миловидного парня, участвовавшего в "Фабрике звезд", он превратился в настоящего мачо.

Монатик раньше и сейчас

Тина Кароль

Еще в самом начале своего творческого пути, в годы, когда она заканчивала Киевское высшее музыкальное училище им. Глиэра, Кароль выглядела совсем ребенком. Сейчас за аккаунтом певицы в соцсетях следит только официальных больше миллиона поклонников. И не удивительно, ведь Тина радует роскошными женственными образами, от которых не хочется отводить глаза.

Тина Кароль раньше и сейчас

Ранее OBOZREVATEL в честь 25-летия сериалу "Друзья" показал, как с годами изменились его герои.

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