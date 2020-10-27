Каменских поделилась секретами красоты и здоровья

Украинская певица Настя Каменских, более известная под псевдонимом NK, рассказала, как по утрам ей удается оставаться в свежести и бодрости.

На своей странице в Instagram артистка сообщила, что ложиться спать нужно намного раньше и в течение дня пить много воды.

"Я засыпаю до 12 ночи (точнее в 21:30, максимум в 22:00). Именно в это время вырабатывается гормон сна, который помогает нам хорошо выглядеть, продлить молодость и бороться со стрессом", – отметила певица.

По словам Каменских, чтобы по утрам лицо не отекало, следует выпивать свою норму воды до 16:00. Затем за несколько часов до сна можно сделать максимум еще пару глотков.

Кроме того, в комнате перед сном должно быть достаточно прохладно и полностью темно.

Чтобы кожа не сушилась, обратите внимание на влажность в вашей комнате. Включенное отопление делает воздух сухим, поэтому в идеале лучше иметь увлажнитель.

"Наношу крем не непосредственно перед сном, а за полчаса до него. Так его впитает не подушка, а мое лицо", – подчеркнула артистка.

Певица добавила, что после пробуждения нужно делать легкий массаж лица (технику можно найти в интернете).

"Уделяйте массажу хотя бы пять минут с утра – от него лицо сразу "пробуждается"", – написала NK.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Настя Каменских поделилась с поклонниками откровенным фото в купальнике.