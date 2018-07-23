Наверное, каждый заметил, что салоны красоты расположены на каждом углу. И все бы ничего, но многие из них именуют себя клиниками красоты, а практически все в своём арсенале имеют специалиста выполняющего инъекционные процедуры. От своего пытливого ума или вредности мне стали интересны эти Специалисты. Кто они? Где они учились? Какие требования к ним? Поймите меня правильно: это те люди, которые делают не просто уколы, хотя и при выполнении простой внутримышечный инъекции могут возникнуть большие проблемы, а делают нас женщин более волшебными. Или пытаются это сделать.

И вот решила изучить закон и нормативную документацию о данной отрасли. Итак. По классификатору профессий существует специальность косметик. Кто это? Это человек имеющий СРЕДНЕЕ МЕДИЦИНСКОЕ образование и прошедший курсы косметологии. О курсах косметологии напишу отдельно. Отмечу только, что они и должны иметь образовательную лицензию Министерства Образования Украины. И конечно, вы понимаете - таких не много.

Вернёмся к КОСМЕТИКУ. Какие процедуры он может выполнять? А может такой специалист выполнять косметические услуги профилактической направленности. Это такие как: массаж, маски, чистки. Другими словами процедуры, не требующие врачебного контроля! Вот и вопрос. Насколько наши эстетисты соответствуют требованию специальности косметик? Всем, кто работает косметиком и не соответствует должности, хочу напомнить, что осложнения есть у всех. А не имея медицинского образования вряд ли вы их сможете их преодолеть. И помните о Законе Украины "О зашите прав потребителя", от 12 мая 1991 года. В нем говорится о том, что клиент (пациент) имеет гарантированное право на качественные услуг (статья 12), имеет право на возмещение материального ущерба независимо от того, были или нет договорные отношения (статья 17).

Срок исковой давности продлён до 3 лет. И помним: не знание Закона не освобождает от ответственности.

P.S. Врачам эстетистам будет посвящён отдельный пост.