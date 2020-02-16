Как убрать отек глаз за 10 минут: топ-5 эффективных способов

Чаще всего отечность глаз возникает из-за неправильного образа жизни. Недостаток сна, алкоголь, курение, соленая еда провоцируют застой жидкости в организме, что проявляется в отеках век.

OBOZREVATEL расскажет своим читательницам, как убрать отек глаз с утра за 10-15 минут.

1. Огурцы

Огурцы великолепно помогут решить проблему, ведь они содержат флавоноиды и антиоксиданты, которые борются с отеками, покраснениями и раздражением. Огурец желательно использовать холодный.

Как убрать отечность глаз Pinterest

Натрите его на терке, заверните в кусок бинта или марли и приложите к векам на 15 минут. Также можно использовать кружочки огурца. Но в натертом виде он более эффективен.

2. Лед

Кубики льда, особенно замороженный травяной чай, отлично справляются с отеками век. Лучший выбор – шалфей и ромашка. Кубик такого льда заверните в бинт и приложите к закрытым векам на пару минут. Если глазам станет слишком холодно, сделайте маленький перерыв и вновь приложите холод.

Pinterest

В том случае, если льда у вас нет, сгодятся обычные ложки. Подержите их несколько минут под струей холодной воды, затем приложите их к векам. Как только ложки нагреются, снова охладите их.

3. Массаж

Еще один действенный способ убрать отек – массаж. Закройте глаза и указательными пальцами массируйте верхнюю часть переносицы – там, где обычно садятся очки. Плавно двигайтесь вверх, к внешнему краю бровей. Это лучше делать большими пальцами. После массажа идеально будет приложить патчи для глаз.

Как убрать отек глаз pixabay.com

4. Картофель

Картофель поможет убрать не только отечность, но и темные круги вокруг глаз. Антиоксиданты и витамин К, которые содержит картофель, укрепляют сосуды, придают коже здоровый цвет, тон и избавляют от лишней жидкости.

Как убрать отечность глаз Pinterest

Чтобы снять отечность с глаз, можно использовать как картофельные слайсы, так и примочки с натертой картошкой. Прикладывать в течение 15 минут.

5. Алоэ

Сок алоэ поможет повысить тонус кожи, избавиться от "мешков" под глазами и улучшить циркуляцию крови. Наносите его прямо на отеки, избегая попадания в глаза. Смывать сок алоэ не надо: он быстро впитывается, не оставляя никаких следов.

Как убрать отек глаз Pinterest

Отметим, если вы систематически страдаете от отечности глаз, обязательно обратитесь к врачу. Это может быть симптомом различных заболеваний: почечных, эндокринных или сердечных.

Для профилактики отеков попытайтесь откорректировать свой образ жизни: больше спите и отдыхайте, правильно питайтесь и старайтесь не нервничать.

Ранее OBOZREVATEL назвал топ-4 главных тренда в макияже 2020: визажисты рекомендуют обзавестись румянами, разноцветными палетками теней и хайлайтерами.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram