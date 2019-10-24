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24 октября • обновлено в 21:12
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Доказала, что мужчина: звезда "Битвы экстрасенсов" сменила пол. Фото до и после

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Экс-звезда шоу "Битва экстрасенсов-15", художница и модель Джулия Ванг скорректировала пол и поделилась результатом с поклонниками.

Соответствующую фотографию Томас (новое имя) опубликовал на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди фолловеров.

"Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас дамы, господа и все остальные. Если вы хотели меня оскорбить, называя меня трансгендером, то это курам на смех. И, кстати, пол, к вашему сведению не меняют, его корректируют. Я художник, поэт и парфюмер (химик), если вам это интересно – добро пожаловать. Остальные с хайпом головного мозга, пошли вон, во всем известном направлении, на тот орган, которым вы так интересуетесь", – написал Томас.

Джулия Ванг / Томас

Джулия Ванг / Томас

instagram./thomas__winsor

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Он также добавил, что славы в сети не ищет, потому посоветовал не ждать после этого фото сенсаций.

Томас после коррекции пола

Томас после коррекции пола

instagram./thomas__winsor

"С нетерпением жду публикаций в СМИ о том, что "наконец сменил пол и пришил себе все, что нужно парню, 5-й год старался и наконец", уверен, что прямо сегодня они перепостят это фото, подписав его, как попало, очень ждем, вместе с адвокатом. Нам крайне необходимы материалы для дела, жгите ребята, больше ада", – добавил Томас.

Джулия Ванг на "Битве экстрасенсов"

Джулия Ванг на "Битве экстрасенсов"

Кадр из видео

В комментариях поддержали экс-звезду "Битвы экстрасенсов" и поблагодарили за то, что он знакомит людей с чем-то новым.

"Спасибо, что знакомите людей с чем-то новым, и желаю обществу нашему относиться ко всему, что за гранью их понимания, как к норме", "Хочется пожелать Томасу силы духа", "Как накачать такой пресс", – написали в комментариях.

Джулия Ванг - "Битва экстрасенсов"

Джулия Ванг - "Битва экстрасенсов"

скриншот

Доказала, что мужчина: звезда "Битвы экстрасенсов" сменила пол. Фото до и после

Как сообщал OBOZREVATEL, о желании Ванг сменить пол стало известно давно. Звезда популярного шоу в августе поделилась фотографиями, на которых предстала в мужском образе.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

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Битва экстрасенсов-18
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Мерзкие йевропейские ценности.
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