Доказала, что мужчина: звезда "Битвы экстрасенсов" сменила пол. Фото до и после

Экс-звезда шоу "Битва экстрасенсов-15", художница и модель Джулия Ванг скорректировала пол и поделилась результатом с поклонниками.

Соответствующую фотографию Томас (новое имя) опубликовал на своей странице в Instagram, вызвав ажиотаж среди фолловеров.

"Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас дамы, господа и все остальные. Если вы хотели меня оскорбить, называя меня трансгендером, то это курам на смех. И, кстати, пол, к вашему сведению не меняют, его корректируют. Я художник, поэт и парфюмер (химик), если вам это интересно – добро пожаловать. Остальные с хайпом головного мозга, пошли вон, во всем известном направлении, на тот орган, которым вы так интересуетесь", – написал Томас.

Джулия Ванг / Томас instagram./thomas__winsor

Он также добавил, что славы в сети не ищет, потому посоветовал не ждать после этого фото сенсаций.

Томас после коррекции пола instagram./thomas__winsor

"С нетерпением жду публикаций в СМИ о том, что "наконец сменил пол и пришил себе все, что нужно парню, 5-й год старался и наконец", уверен, что прямо сегодня они перепостят это фото, подписав его, как попало, очень ждем, вместе с адвокатом. Нам крайне необходимы материалы для дела, жгите ребята, больше ада", – добавил Томас.

Джулия Ванг на "Битве экстрасенсов" Кадр из видео

В комментариях поддержали экс-звезду "Битвы экстрасенсов" и поблагодарили за то, что он знакомит людей с чем-то новым.

"Спасибо, что знакомите людей с чем-то новым, и желаю обществу нашему относиться ко всему, что за гранью их понимания, как к норме", "Хочется пожелать Томасу силы духа", "Как накачать такой пресс", – написали в комментариях.

Джулия Ванг - "Битва экстрасенсов" скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, о желании Ванг сменить пол стало известно давно. Звезда популярного шоу в августе поделилась фотографиями, на которых предстала в мужском образе.

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