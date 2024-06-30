Забудьте о филерах: 7 способов увеличить губы естественным образом

Пухлые и чувственные губы считаются эталоном красоты и вечным бьюти-трендом. Но, чтобы сделать свои уста более привлекательными, не обязательно прибегать к болезненным процедурам, как уколы филеров. Во многом могут помочь макияж и неинвазивные методы.

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OBOZ.UA собрал семерку лайфхаков, как позволят вам быстро сделать свои губы полнее. К тому же большинство из них улучшают уход за кожей в этой чувствительной зоне и позволяют ей дольше оставаться молодой.

Отшелушивание

Своевременное удаление омертвевших клеток не только поможет разгладить губы, но и улучшит кровообращение в коже. И это может несколько увеличить уста в размере. Скраб по уходу можно купить готовый, а можно изготовить и собственноручно. Смешайте 1 чайную ложку любого масла (например, оливкового или кокосового) с щепоткой корицы и сахара. Смочите губы теплой водой, затем нанесите эту смесь и массируйте кожу круговыми движениями в течение 30 секунд. Смойте скраб и нанесите бальзам для губ. Чтобы добавить объема, можно воспользоваться продуктом, содержащим масло перечной мяты.

Массаж

Даже простой массаж стимулирует кровообращение в тканях. Хорошо промассируйте губы круговыми движениями пальцев в течение 1-2 минут. Также можно слегка их пощипать. Захватите немного кожи большим и указательным пальцем и легонько (ни в коем случае не до боли!) сожмите. Сделайте 5-6 таких движений вдоль каждой губы. Напоследок тоже нанесите бальзам.

Гидратация

Нехватка воды в вашем организме может привести к тому, что мягкие ткани потеряют в объеме. Приблизительно как это происходит с фруктами во время сушки. Чтобы исправить ситуацию, просто начните пить достаточно воды. В день нужно потреблять 8-10 стаканов жидкости, чтобы избавиться от сухости на коже губ и сделать их более наполненными.

Жгучая маска

Продукты с легким жгучим эффектом вызывают приток крови к мягким тканям, а значит способны сделать губы более пухлыми. Чтобы приготовить маску, которая произведет нужный вам эффект, разомните по столовой ложке мякоти авокадо и ананаса, добавьте несколько капель растительного масла и смешайте все равномерно. Нанесите данную смесь на губы и оставьте на 5 минут, после чего смойте. В этом рецепте за жгучие свойства отвечает ананас. Также похожее действие может оказать куркума, которую можно смешивать с овсянкой, йогуртом или алоэ вера. Но имейте в виду, что эта специя окрашивает кожу.

Охлаждение льдом

Возьмите кубик льда из морозильника и дайте ему нагреться в руках в течение 15 секунд, так он не будет прилипать к коже губ. Затем в течение 30 секунд совершайте этим кубиком круговые движения по коже губ. Хотите сделать лед еще более действенным? Перед замораживанием добавьте в воду для заполнения формы чайную ложку корицы.

Гиалуроновая кислота

Гиалуроновая кислота хорошо задерживает воду в тканях. С возрастом наш организм производит ее все меньше, и в этом состоит одна из причин того, что кожа становится все более сухой. Но это вещество можно получить из косметических средств. Выбирайте бальзамы и гигиенические помады с добавлением гиалуроновой кислоты и ваши губы будут прекрасно выглядеть.

Гуа-ша

Этот восточный массаж, который выполняют специальными скребками, одновременно и отшелушивает кожу, и улучшает кровообращение и расслабляет мышцы, делая все мягкие ткани более упругими. Для выполнения массажа вы можете приобрести специальное средство (но убедитесь, что оно подходит для губ), а можете воспользоваться обычным растительным маслом. Покройте им губы и проведите инструментом от наружных уголков к центру губы. Сделайте так 10 раз с каждой стороны на верхней и нижней губе. Вам понравится, как этот массаж подчеркнет форму ваших губ, а также поможет сделать их более пухлыми и сочными.

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