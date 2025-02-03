Вы завязываете хвост неправильно: четыре распространенных ошибки, которые вредят волосам

Хвост – это одна из самых универсальных и простых причесок, подходящая для любого случая: от повседневного до праздничного. Достаточно просто собрать волосы сзади и закрепить их резинкой. Кажется, что хвост – это идеальный вариант для тех, кто хочет быстро и стильно уложить волосы. Но, несмотря на свою простоту, он может оказать негативное влияние на здоровье волос, если не соблюдать несколько важных правил.

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От неправильного выбора резинки к слишком тугим косичкам – некоторые привычные действия могут привести к неприятным последствиям: от ломкости и секущихся кончиков до серьезного выпадения волос. Как отмечает Vogue, если вы заметили, что волосы стали тоньше или начали выпадать, это может быть результатом неправильного завязывания хвоста или тугой косы.

1. Слишком тугой хвост или коса

Одна из самых больших ошибок, которую можно совершить при завязывании хвоста или косы, – это чрезмерное натяжение. Иногда мы стараемся сделать прическу более аккуратной и гладкой, затягивая резинку очень сильно. Это может вызвать "тракционную алопецию" – потерю волос, вызванную длительным физическим натяжением. Волосы, наиболее подверженные этому давлению, часто выпадают на висках, лбу и у линии роста волос.

Источник рекомендует выбирать резинки, которые не затягивают волосы излишне, и стараться не носить слишком тугой хвост каждый день.

2. Ежедневная завязка в одном и том же месте

Если вы постоянно заплетаете косу или завязываете хвост в одном и том же месте, вы создаете дополнительный стресс на одной точке кожи головы, что может привести к травмированию волос. В результате волосы могут начать ломаться и быть неопрятными с короткими торчащими прядями.

3. Завязывание мокрых волос

Мокрые волосы намного хрупче и склонны к повреждениям, поэтому завязывание их, пока они еще влажные, может повлечь за собой излом или расслоение прядей. Вода ослабляет структуру волоса, делая его более эластичной, но также очень ломкой.

4. Выбор неправильной резинки для волос

Резинки для волос бывают разными, и не все из них подходят для здоровья волос. Например, тонкие резинки или содержащие металлические детали могут повредить волосы. Металлические части цепляются за волосы, что может привести к его ломкости.

Лучший выбор для волос – это шелковые или мягкие резинки, не сдавливающие волосы и не создающие чрезмерного натяжения. Такие резинки не только уменьшают риск повреждения волос, но и помогают сохранить их здоровье.

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