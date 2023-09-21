Топ-5 самых стильных моделей обуви на осень 2023, в которых уютно

Каждый сезон модельеры и стилисты размышляют над тем, как заинтересовать публику новыми идеями. Так, осенью 2023 они советуют носить унты, декорированные мехом лоферы, сапоги с макси-манжетами или байкерские сапоги. Однако, такая обувь не совсем практична. Ее трудно стилизовать и не желательно носить в дождливую погоду (что довольно странно, потому что в сентябре-ноябре это частое явление).

К счастью, есть трендовые модели обуви, которые подходят к любому осеннему аутфиту. Они удобны, отлично греют и защищают ноги от влаги. Подробнее о них читайте в материале OBOZREVATEL.

1. Лоферы

Такая обувь напоминает мокасины, но отличается от них жесткой (а в этом сезоне еще и массивной) подошвой. Они комфортны, эффектны и прекрасно дополняют любую одежду. Лучше всего лоферы комбинировать с брючными костюмами, джинсами и теплыми платьями.

Видео дня

2. Казаки

Это модели с острыми носами, скошенными каблуками и с высотой голенища до середины икр. Они могут быть как классическими (без принтов и декора), так и с вышивкой, цепочками или другими украшениями. Осенью 2023 актуальны кожаные и замшевые казаки в белом, мокко или карамельном цвете.

3. Челси

Это обувь, характерной особенностью которой является эластичная вставка на боку и отсутствие шнурков. Челси изготовляют из кожи, замши, а реже – из текстиля. Поскольку они актуальны уже не первый сезон, советуем обратить внимание на серые, белые, ярко-рыжие модели или с цветной подошвой. Они выглядят интереснее, чем черные или коричневые.

4. Остроносые сапоги и туфли

Мы знаем, что не так-то просто отказаться от обуви с квадратным мысом, которая уже давно покорила наши сердца. Однако вы можете разнообразить образы моделями с острым носом. В этом сезоне дизайнеры советуют отказаться от черных и белых туфель и сапог в пользу рыжих, розовых, зеленых, бордовых или синих.

5. Обувь с анималистическим принтом

Летом была актуальна одежда с принтами, которые в кругу стилистов и дизайнеров часто становятся предметом дискуссий: от леопардовых пятен до линий зебры. Осенью анималистические мотивы есть не только на одежде, но и на обуви (тигровые ботильоны или, например, лоферы с имитацией змеиной кожи). Ориентируйтесь на собственные предпочтения и подбирайте модели, которые отлично впишутся в любые образы.

Ранее OBOZREVATEL писал про топ-5 моделей верхней одежды на осень 2023, которые еще не скоро покинут тренды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!