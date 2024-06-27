Топ-3 совета по макияжу для женщин старше 50 лет: секреты от визажистки

Уход за собой и макияж с возрастом должны меняться, чтобы обеспечивать наилучший внешний вид – это аксиома. Зрелая кожа имеет другие потребности, чем юная, и это нужно учитывать.

Видео дня

Как быстро придать своей коже здоровое сияние в возрасте более 50 лет рассказала в своем TikTok звездная визажистка и основательница собственного бренда люксовой косметики Бобби Браун. По ее словам, быстро привести себя в порядок можно всего за три простых шага. Они не требуют большого количества декоративных продуктов, но помогут заметно освежить лицо.

Шаг 1. Увлажнение

Увлажняющий крем необходимо наносить максимально регулярно – это должно стать обязательным ритуалом по уходу каждое утро. Также можно повторять процедуру каждый раз, когда вы собираетесь куда-то выйти.

Наносите увлажняющий продукт, который вы выбрали, не только на лицо, но и на шею и руки. Увлажнение кожи с возрастом становится все более важным, поэтому этот этап не следует пропускать.

Когда речь идет о выборе лучших, наиболее эффективных антивозрастных кремов и увлажняющих средств для зрелой кожи, эксперты рекомендуют искать продукты с определенными компонентами. Так пептиды позволяют восстановить повреждения кожи, а гиалуроновая кислота – удержать влагу внутри.

Шаг 2. Маскировка покраснений

С возрастом на коже лица появляются заметные покраснения, обусловленные возрастными изменениями в сосудах. И для наилучшего вида эти зоны необходимо покрывать подходящими средствами. Не обязательно это должен быть толстый слой тонального крема или консилера, можно воспользоваться специальным маскировочным карандашом, нейтрализующим красный цвет.

Обычно зоны покраснения возникают там, где мелкие сосуды ближе всего подходят к поверхности кожи – возле носа и вокруг рта. Также стоит позаботиться о зоне под глазами, где появляются темные круги.

Шаг 3. Легкое сияние

С годами кожа лица становится тусклее, и чтобы придать ей более свежий вид, следует воспользоваться средством с легким шимерным эффектом. Это может быть бальзам или другой подобный продукт. Позаботьтесь о том, чтобы он обеспечивал не блеск, а именно легкое сияние.

Браун советует при этом выбирать средство так, чтобы оно не только подходило к вашей коже, но и содержало дополнительные компоненты для ухода. Так в его составе могут быть ценные масла, такие как жожоба или аргановое, витамин Е и т.д. Бальзам с подобным составом усилит эффект увлажняющего средства для кожи.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, какие трюки с макияжем помогут выглядеть моложе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.