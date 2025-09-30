Штаны, которые должны быть у каждой: три пары джинсов на все случаи жизни

Тренды приходят и уходят, но кое-что остается неизменным – мода на джинсы самых разнообразных кроев и фасонов. Удачная пара будет идеально смотреться и с офисным луком, и с неформальной одеждой, и с женственным верхом для светских событий.

Впрочем, одной пары не хватит, чтобы создать совершенные образы на любой случай жизни. На помощь пришли редакторы модного портала Who What Wear, которые собрали подборку из 3 актуальных джинсов.

Темный деним

Глубокий, темный цвет универсален, подходит для любого времени года и легко сочетается с различными стилями — от классического до кэжуала. Благодаря насыщенному оттенку такие джинсы имеют сдержанный и одновременно элегантный вид.

Темный деним имеет еще одно большое преимущество: он визуально стройнит и делает силуэт более вытянутым.

Джинсы с потертостями

Фасоны с потертостями — это отличный способ добавить образу легкости и современности. Они создают непринужденное настроение и работают как акцент, благодаря которому даже простой верх выглядит более стильно. Такой деним ассоциируется со street style-эстетикой.

Еще одно преимущество — практичность: на потертостях меньше видны следы носки, поэтому джинсы дольше остаются опрятными. Кроме того, они легко комбинируются как с базовой одеждой, так и с более женственными вещами, позволяя создавать контраст в стилях.

Длинные и прямые джинсы

Длинные и прямые джинсы считаются одной из самых универсальных моделей, ведь они красиво сидят практически на любом типе фигуры. Такой крой визуально вытягивает силуэт и делает ноги стройнее. Именно поэтому их легко носить и на работу, и на встречи, и даже в более праздничных комбинациях.

Они одинаково хорошо смотрятся с каблуками и кроссовками, с объемными свитерами или строгими жакетами.

