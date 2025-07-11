Сезон легких стрижек: какую прическу выбрать на лето

Именно в теплое время года хочется выглядеть свежо, не тратя часов на укладку. Актуальные летние стрижки 2025 года как раз соответствуют этому запросу: минимум усилий — максимум стиля.

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Стилисты уверяют, что в этом сезоне доминируют естественность, объем и движение, которые не требуют особого ухода. Это отличная новость для тех, кто мечтает выглядеть стильно даже после купания или под летним дождем. Далее на OBOZ.UA — самые модные стрижки лета, которые точно захочется попробовать.

Французский боб

Это элегантная стрижка с четким, прямым срезом, обычно на уровне подбородка или выше, часто с челкой. Она идеально подходит для прямых или слегка волнистых волос и особенно подходит обладательницам тонких волос. Благодаря короткой длине и плотным кончикам стрижка создает эффект густоты и объема.

Шегги

Это легкий, небрежный стиль с множеством слоев и текстуры, который идеально подходит для лета. Она отлично смотрится на волосах средней длины и не требует сложной укладки — пряди могут сохнуть естественно. Благодаря челке и растрепанным слоям эта прическа добавляет образу свежести и непринужденного шарма.

Боб принцессы

Это изящный вариант классического боба, вдохновленный образом принцессы Марии-Олимпии. Она сочетает четкую форму с мягким объемом, создавая элегантный, но в то же время игривый вид. Идеальная для лета, эта прическа освежает образ и добавляет уверенности, легко адаптируясь как к деловому, так и к расслабленному стилю.

Длинные слои, обрамляющие лицо

Это идеальная летняя стрижка для тех, кто не хочет жертвовать длиной, но хочет свежего вида. Она добавляет движения и мягкости, подчеркивая черты лица без необходимости в сложной укладке. Такая прическа сочетает естественность со стилем и подходит как для распущенных волос, так и для собранных, сохраняя легкость и романтическое настроение лета.

Итальянский боб

Это стильная и непринужденная стрижка, которая сочетает элегантность с легкостью ухода. Она имеет длину до подбородка или чуть ниже, с минимальными слоями, которые придают волосам естественного движения и объема. Идеально подходит для густых, прямых или волнистых волос — особенно летом, когда хочется выглядеть безупречно без лишних усилий.

Стрижка "Челси"

Это смелая и креативная прическа для тех, кто не боится экспериментов. Она сочетает перистые пряди вокруг лица с открытыми ушами, создавая образ с нотками панка и нонконформизма. Этот стиль идеально подходит для лета, когда свобода самовыражения выходит на первый план.

На OBOZ.UA вы найдете информацию, какая ретро-стрижка стала очень популярной летом 2025.

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