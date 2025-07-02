Роскошный вариант для лета: кому подойдет хитовая стрижка 'бабочка'

Стрижка "бабочка" (butterfly cut), которая появилась около 15 лет назад, не теряет своей актуальности и продолжает оставаться одной из самых популярных причесок. Этот стиль, удачно сочетающий элементы стрижки "шег" и длинных слоев, создает уникальный образ.

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Его особенность заключается в двух отдельных секциях: длинные слои, достигающие ниже плеч, сохраняют общую длину волос, тогда как короткие слои, примерно на 5-7,5 см ниже подбородка, обрамляют лицо и добавляют объема.

Это создает иллюзию более коротких, но в то же время пышных волос, что позволяет экспериментировать со стилем без радикальных изменений.

Что такое стрижка "бабочка"

Стрижка "бабочка", которую также иногда называют стрижкой "осьминог", является уникальным гибридом между "шег" и длинными слоями. Ее ключевое отличие от других многослойных стрижек заключается в четком разделении на две зоны. Длинные пряди остаются ниже плеч, сохраняя желаемую длину, тогда как короткие слои, обрамляющие лицо, добавляют прическе объема и динамичности.

Такой подход создает визуальный эффект коротких волос спереди, сохраняя при этом длину сзади, что делает ее идеальным вариантом для тех, кто стремится к переменам, но не готов к кардинальному укорачиванию.

Этот тип стрижки чрезвычайно неприхотлив в уходе, что делает его идеальным для активного летнего ритма жизни. Независимо от того, планируете ли вы прогулки по парку, занятия серфингом, походы или вечеринки с друзьями, прическа "бабочка" сохранит свою форму и привлекательный вид без особых усилий. Для поддержания формы достаточно легкого брашинга и использования увлажняющего средства, которое придаст волосам блеск и дополнительный объем. Это позволяет наслаждаться летними приключениями, не беспокоясь о сложной укладке.

Кому подойдет стрижка "бабочка"

Стрижка "бабочка" идеально подходит для тех, кто стремится создать иллюзию более густых и здоровых волос, не жертвуя их длиной. Она прекрасно добавляет объема и формы, одновременно помогая избавиться от поврежденных кончиков на каждом уровне.

Хотя для полного эффекта "бабочки" требуется определенная густота волос из-за большого количества слоев, она подойдет и для тонких волос, но с меньшим количеством слоев. В таком случае можно использовать текстурирующий спрей для дополнительного объема. Эта стрижка также является естественным следующим шагом для тех, кто отращивает челку, поскольку она требует меньше укладки, даря волосам отдых.

Как укладывать стрижку "бабочка"

Укладка стрижки "бабочка" является достаточно простой благодаря многослойности, которая добавляет волосам естественного движения. После мытья и кондиционирования волос рекомендуется использовать щетку для сушки феном, которая поможет придать объем многослойной прическе. Такого же эффекта можно достичь с помощью круглой щетки и обычного фена. Важно использовать термозащитное средство, чтобы предотвратить повреждение волос от горячих инструментов.

Если вы не желаете использовать горячие инструменты, можно частично высушить волосы естественным путем. Когда они высохнут примерно на 75%, разделите их на две секции. Затем с помощью круглой щетки малого или среднего размера, обертывая и скручивая пряди, создайте подвижность в волосах. Завершите укладку, зафиксировав объем лаком для волос, что обеспечит стойкость прически в течение всего дня.

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