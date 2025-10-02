УкраїнськаУКР
русскийРУС

Сделают вас на 10 лет моложе: правила для модниц

Алина Милсент
Lady Oboz
2 минуты
225
Сделают вас на 10 лет моложе: правила для модниц

В моде давно нет возрастных ограничений. Стиль говорит о характере, уверенности и вкусе. И если правильно подойти к выбору одежды, аксессуаров и деталей, образ может сделать вас моложе на десять лет без всяких косметологов или фильтров. 

Видео дня

Речь идет о гармонии пропорций, продуманных акцентах и внимательности к мелочам. Эксперты рассказали, какие простые лайфхаки помогут выглядеть моложе.

Пропорции решают все

Сделают вас на 10 лет моложе: правила для модниц

Золотой принцип стиля – баланс верхней и нижней части образа. Если блуза или жакет "съедает" половину фигуры, это добавляет возраста.

Классическая формула: верх занимает треть, низ – две трети. Простой прием – заправить край рубашки или топа в брюки или юбку, чтобы подчеркнуть талию и удлинить силуэт.

Сделают вас на 10 лет моложе: правила для модниц

Oversize с умом

Объемные вещи в тренде, но без правильного баланса они могут добавлять возраста и веса. Если выбираете широкие брюки или пальто, сочетайте их с приталенным верхом. Или добавьте пояс, чтобы очертить талию. "Небрежный" стиль требует даже большего внимания, чем вечернее платье.

Сделают вас на 10 лет моложе: правила для модниц

Магия рукавов

Сделают вас на 10 лет моложе: правила для модниц

Длина рукавов способна изменить впечатление обо всем образе. Слишком длинные выглядят небрежно, слишком короткие – будто одежда с чужого плеча. Идеал: рукав жакета доходит до запястья, а манжет рубашки выступает на 1–2 см. Это мелочь, которая создает ощущение ухоженного стиля.

Правильная обувь

Сделают вас на 10 лет моложе: правила для модниц

Низкие ботинки часто "режут" ногу в лодыжке. Чтобы избежать этого эффекта, подбирайте брюки или колготки в тон обуви. Единый цвет от бедра до носка создает эффект более стройных и длинных ног.

Украшения и аксессуары

Настоящая элегантность – в деталях. Забудьте про "все и сразу". Правило трех работает безотказно: серьги, часы и кольцо – идеальный набор. Или выберите один яркий акцент, а остальные оставьте сдержанными. Так украшения подчеркивают молодость, а не прячут ее за избытком.

OBOZ.UA предлагает узнать, какой еще тренд маникюра стал популярным после нескольких лет забвения.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.