С чем носить миди-юбки: 5 стильных комбинаций, которые придают образу легкости

Юбка длины миди – одна из самых универсальных вещей гардероба. Она выручает при составлении образов на свидания, деловые встречи или просто прогулки. Имеет комфортную длину, не искажает силуэт фигуры и прекрасно смотрится как с обувью на каблуке, так и на плоской подошве. На какие изделия следует делать ставку в 2024 году? В тренде будут модели из денима, кожаные, с анималистическим принтом, асимметричные, с V-образной талией, с 3D-аппликациями и с бахромой.

А с чем их комбинировать? О самых удачных ансамблях с юбками читайте в материале OBOZ.UA.

1. С рубашкой или блузой

Верх обязательно должен быть свободного кроя и в благородной фактуре (хлопок, лен, шелк или шерсть). Также не переусердствуйте с принтами: если юбка имеет рисунки, то подберите к ней монохромную рубашку или блузу без лишнего блеска. В случае, если оба элемента не имеют узоров, то попробуйте поэкспериментировать с цветами: соедините синий и нежно-салатовый, светло-фисташковый и песочный, шоколадный и темно-зеленый или, например, сливочный с ярко-красным.

2. С пиджаком

Актуальные модели пиджаков – удлиненные, прямого или полуприталенного кроя. И именно они органично впишутся в аутфит с миди-юбкой. Если хотите носить oversize-верх, и при этом акцентировать внимание на талии, то завершите образ ремнем средней толщины (слишком тонкий "потеряется" в плотной фактуре пиджака).

3. Со свитером

Приталенный или из слишком тонкой пряжи верх только испортит ваш лук: он старомоден и выглядит слишком просто. Стилизуйте юбку oversize-изделием из плотной вязки. Хотите подчеркнуть женственные изгибы? Заправьте край свитера или наденьте поверх него ремень. А для комфортного и расслабленного силуэта носите джемпер навыпуск.

4. С футболкой

Здесь тоже важно, чтобы крой верха был oversize. Почему? Такой хитрый прием помогает усилить ощущение хрупкости. Это всегда выглядит притягательно (конечно, если не прогадаете с оттенками и декорированием элементов образа)!

5. С платьем или туникой

Это – идея стилизации для самых смелых и для тех, кому надоели базовые сочетания. Нужно надеть миди-юбку под асимметричное платье с глубоким вырезом или тунику. Главное – подбирайте спокойные краски и минимум украшений, ведь многослойный лук выглядит самодостаточно.

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