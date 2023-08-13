Ретро-шарм современности: 5 интересных идей, как носить миди-юбки

Миди-юбки подходят женщинам с любым типом фигуры. Однако нужно знать некоторые стильные нюансы. Так, леди и дамам с широкими бедрами и выпуклым животом желательно отказаться от силуэтных моделей в пользу юбок А-силуэта. Тем, у кого телосложение "треугольник", нужно дополнять миди ремнем, чтобы сделать акцент на талии. А девушкам невысокого роста рекомендуем выбирать изделия с разрезами и носить обувь на каблуке. Иначе есть риск визуально казаться ниже.

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А с чем можно сочетать миди, чтобы выглядеть эффектно? Узнайте в материале OBOZREVATEL.

1. Юбка в бельевом стиле и атласная блуза

Такая миди-юбка еще долго не будет покидать тренды. Ее можно скомбинировать с хлопковой рубашкой или базовым топом, а если хотите создать более интересный образ – смело сочетайте с контрастной блузой из атласа или шелка.

2. Миди и корсетный топ

Корсетный топ – отличная альтернатива кроп-топам, майкам в рубчик, футболкам или боди. Эта вещь красиво подчеркивает талию и грудь, а также делает любой аутфит легким и романтичным. Советуем выбирать корсет без кружева и прозрачных деталей, чтобы это не выглядело пошло.

3. Миди с принтом и базовый верх

Не желательно комбинировать юбку с принтом и верх с рисунками. Если нарушить это правило, образ не будет сбалансирован. Интересно выглядит однотонный верх с юбками с анималистическими или флористическими узорами, polka dot или вертикальными линиями.

4. Юбка средней длины и грубые сандалии

Игра на контрастах – всегда удачное стильное решение. Поскольку юбка – женственный, элегантный предмет гардероба, то ее можно сочетать с грубыми сандалиями (без фурнитуры и шипов, а просто немного массивнее классических босоножек).

5. Миди-юбка и контрастный верх

Попробуйте стилизовать юбку в ярком цвете с верхом насыщенного контрастного оттенка. Шоколадный и изумрудный, черный и красный, голубой и желтый, розовый и красный или, например, черный и зеленый. Не бойтесь экспериментировать.

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