Простое сочетание стало трендовым образом лета: как составить стильный образ

Если вы в последнее время интересовались модными тенденциями, вы могли заметить чрезвычайно простое сочетание вещей, которое сейчас буквально захватывает ленты соцсетей модных инфлюенсеров. Этот образ кажется одновременно случайным и вполне преднамеренным, а еще действительно производит впечатление.

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Как пишет издание Who What Wear, редакторы которого глубоко анализируют тренды, речь идет о комбинации простой белой футболки с изысканной юбкой. В паре они создают идеальный легкий летний образ, который кажется одновременно продуманным и непринужденным.

Что делает подобную формулу такой привлекательной, так это баланс. Белая футболка привносит в сочетание простоту, а юбка, выполненная из кружева или тюли, украшенная пайетками, вышивкой, аппликацией или принтом отвечает за нарядность и изысканность.

Этот образ идеально подходит для путешествий – он легко упаковывается, отлично смотрится на фотографиях и подходит практически для любого маршрута, от прогулки по галереям в Париже до ночного ужина с пастой в Риме. Модницы отдают предпочтение вещам, играющим с пропорциями и фактурой, например, свободным футболкам, заправленным в широкий низ со складками, или укороченным футболкам в сочетании с элегантными юбками-карандашами.

И это действительно интересный переход от традиционных платьев. Такое сочетание выглядит более стильно и современно. А за основу можно взять вещи, которые уже есть в вашем гардеробе.

Если вы думаете, как стилизовать этот тренд, не создавая впечатление, будто вы забыли сменить верх, все дело в юбке. Подумайте о выразительности. Металлизированная ткань, отделка из перьев, прозрачность или выразительный принт мгновенно превратят простую комбинацию в ультрамодный лук. Добавьте яркую помаду или элегантные солнцезащитные очки, и вы готовы к любым ситуациям. Это одна из тех редких формул наряда, которая действительно подходит всем.

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