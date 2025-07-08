Как носить юбки миди: советы от стилиста

Юбка миди остается одним из самых актуальных и универсальных предметов гардероба, который идеально подходит для летнего сезона. Ее длина, достигающая середины голени, делает ее одновременно элегантной, практичной и комфортной для жаркой погоды.

Видео дня

Однако, чтобы создать действительно стильный и гармоничный образ с юбкой миди, важно знать определенные правила и хитрости. Известные стилисты поделились рекомендациями, как адаптировать этот тренд к различным типам фигуры и жизненным ситуациям.

Эти советы помогут вам выглядеть безупречно, подчеркнуть достоинства своей фигуры и чувствовать себя уверенно на протяжении всего лета.

Длинная юбка и сапоги

Чтобы стильно носить длинную юбку с сапогами, выберите пару с массивным или блочным каблуком — это добавит высоты и не позволит подолу касаться земли. Для трендового образа стоит попробовать ковбойские сапоги или обувь на каблуке в монохромной гамме. А чтобы подчеркнуть обувь, выбирайте юбки с разрезами или асимметричным краем — это сделает образ более легким и современным.

Длинная юбка и свитер

Стилизовать длинную юбку со свитером легко и модно, особенно в прохладную погоду. Сочетайте объемный свитер с легкой юбкой для игры на контрастах или выберите приталенный кашемировый свитер для более элегантного силуэта. Чтобы добавить образу непринужденности, заправьте свитер частично спереди — это подчеркнет талию и сделает фигуру более вытянутой.

Пляжный костюм

Чтобы стилизовать длинную юбку как пляжный костюм, выбирайте легкие ткани — шифон, хлопок или марлю, которые не мнутся и хорошо пропускают воздух. Добавьте к юбке купальник в тон и льняную рубашку или кроп-топ — такой образ будет удобным для пляжа и стильным для бара на закате. Для комфорта в отпуске лучше выбирать модели с эластичным поясом и свободным кроем.

Длинная юбка и кроссовки

Стилизовать длинную юбку с кроссовками – это идеальный способ совместить комфорт и трендовый вид. Выберите макси-юбку длиной до щиколотки, чтобы продемонстрировать обувь, и добавьте бретонский топ или свободную футболку для стильного повседневного образа. Массивные кроссовки отлично контрастируют с легкими тканями, добавляя наряду современного акцента.

Длинная юбка и блузка с длинной юбкой

Стилизовать длинную юбку с блузкой — это универсальный способ выглядеть элегантно без чрезмерных усилий. Сочетание шелковой или атласной блузки с юбкой-комбинацией создает изысканный образ, идеальный для праздничных событий. Для более непринужденного вида замените материалы на натуральные ткани, носите блузку навыпуск или выберите балетки вместо каблуков.

Длинная юбка и блейзер

Сочетание длинной юбки с блейзером — это идеальный способ создать элегантный образ для офиса или вечернего выхода. Выбирайте блейзер укороченного фасона или тот, что заканчивается на уровне бедер, чтобы сохранить пропорции фигуры и избежать перегрузки силуэта. Стилизация работает лучше всего по правилу третей, где макси-юбка занимает большую часть образа, а блейзер — верхнюю часть.

Длинная юбка и футболка с длинной юбкой

Сочетание длинной юбки с футболкой — универсальный вариант для стильного повседневного образа. Белая базовая футболка создаст классический вид, а футболка с графикой придаст характера и современного настроения. Макси-юбки из трикотажа, денима или с объемом прекрасно сочетаются с приталенными или свободными футболками — в зависимости от того, стремитесь ли вы к эстетике 50-х или к расслабленному стритстайлу.

OBOZ.UA ранее писал, какую одежду советуют стилисты для работы в офисе летом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.