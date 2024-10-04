Королева украинского театра. Как Мария Заньковецкая 'поставила на место' Россию еще в XIX веке и отреклась от семьи ради сцены

Талантом украинской актрисы Марии Заньковецкой восхищались тысячи людей. Ради игры на сцене она развелась с мужем и даже отреклась от родственных отношений.

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Всю свою жизнь Мария Заньковецкая посвятила театру, однако ее путь к признанию был сложным и тернистым. Умерла актриса в 80-летнем возрасте 4 октября 1934 года. Ко дню памяти о ней OBOZ.UA собрал самые интересные факты из биографии "королевы украинского театра", не побоявшейся отказать России еще в XIX веке.

Псевдоним в честь родного села

Родители Марии были категорически против ее увлечения театром, поэтому свою девичью фамилию Адасовская она не могла использовать для актерской игры. Ее муж Алексей Хлыстов, при котором Мария вышла замуж в 18 лет, потому что он пообещал поддерживать ее стремление связать жизнь с театром, не сдержал слова и запрещал играть на сцене. Поэтому за псевдоним Мария взяла фамилию Заньковецкая – в честь родного села Заньки Черниговской области.

Борьба за право быть актрисой

В те годы женщины не имели права решать самостоятельно многое, что касалось их личной жизни. У большинства из них не было документов, а право на свободное передвижение могло быть только с разрешением отца или мужа. Мария получила это разрешение от Алексея Хлыстова, чтобы дебютировать на сцене Елисаветграда (ныне город Кропивницкий), в спектакле "Наталка-Полтавка". Но постоянная борьба за желание выступать на сцене и не поддержка в этом стремлении ее родителей и мужа привела к расторжению церковного брака Заньковецкой и Хлыстова. Она отреклась от своих родных и посвятила всю свою жизнь театру.

Могла быть оперной певицей

Кроме таланта замечательной актерской игры, Заньковецкая имела шикарный голос. Когда они с мужем жили в Финляндии, она брала уроки пения у известного профессора Гржимали, который хвалил ее и предсказывал карьеру певицы. Однако болезнь все перечеркнула. После перенесенного дифтерита у Марии сменился тембр, и об оперном пении можно было забыть.

Обрученная со сценой

Игра Марии на сцене завораживала многих. После одной из репетиций основатель первого в истории Украины профессионального театра, также известного как "театр корифеев", Марко Кропивницкий подарил ее кольцо со словами "Обручаю тебя, Маруся, со сценой, теперь мне есть для кого писать драмы".

Ее игра – это психологический практикум

Известные медики Александр Богомолец и Николай Склифосовский водили на представления, где играла Мария, своих студентов. Профессора называли это "психологическим практикумом". А украинский фотохудожник Альфред Федецкий пригласил актрису позировать для книги Дарвина "Обнаружение эмоций у людей и животных", показывая разные душевные состояния.

Любовь и предательство Садовского

Мария была влюблена в актера Николая Садовского, с которым они вместе играли в украинском театре много лет. Их увлечение друг другом привело ее на сцену Кропивницкого театра. Но и стало одной из причин ее развода с Алексеем Хлыстовым. Мария призналась мужу в измене и должна была пройти в церкви процесс епитимии, что лишало ее возможности выйти замуж во второй раз. С Николаем они прожили вместе 27 лет, но это время принесло актрисе как счастье, так и многие боли.

Садовский изменял Заньковецкой, они часто ссорились и устраивали громкие примирения на глазах всех причастных к театру. Кроме того, Мария воспитывала сына Садовского от любовницы. Но, в конце концов, она не выдержала и ушла, как из жизни Николая, так и из театра, где они выступали вместе.

Не изменила украинскому театру

Слава о ее игре разлетелась по всей Российской империи. Марию приглашали играть в Московский театр Корша и в театр А. Суворина, где она могла получить еще большее признание, больше ролей и высшие гонорары. Однако Заньковецкая категорически отказывалась, она не хотела играть нигде больше, кроме украинского театра. Что было достаточно смело для XIX века.

Первая получила награду "Народная артистка"

Поздравляя актрису с сорокалетием актерской деятельности в 1923 году ей было присвоено звание "Народная артистка УССР". Она стала первой актрисой, получившей это звание. В то же время в Киеве в ее честь переименовали театр "Троицкий Народный Дом".

Сериал и фильм о Марии Заньковецкой

В 2020 году в Хотине начались съемки сериала "Наймичка", посвященный жизни Марии. Однако на данный момент судьба сериала неизвестна. В 2023 году вышел документальный фильм об актрисе: "Марія Заньковецька. Обожнювана"

Всю жизнь – театру

За свою жизнь Мария сыграла более 30-ти ролей. Она жила театром, легко овладевала любыми ролями и имела заслуженную славу. Заньковецкая работала с гениальными актерами украинского театра, среди которых были Марко Кропивницкий, Иван Карпенко-Карий, Михаил Старицкий, Афанасий Саксаганский и Николай Садовский.

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