Свободные отношения, потеря ребенка и 40 лет вместе: невероятная история любви Владимира Винниченко и Розалии Лифшиц

Когда судьба свела вместе Владимира Винниченко и Розалию Лифшиц, он был писателем, социалистом, бывшим политическим заключенным и мужчиной с репутацией бабника, а она училась на втором курсе в Парижском университете. Но встреча была судьбоносной – потому что больше пара не расставалась, прожив вместе более 40 лет в любви и понимании.

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Их судьба не была легкой: Владимир из начинающего стал известным писателем, а Розалия получила диплом врача, что в то время для женщины было почти невозможно. Бок о бок влюбленные прошли испытания революцией, опасностью, холодом и жизнью в бедности в эмиграции. Сегодня OBOZ.UA рассказывает вам уникальную и, несмотря ни на что, счастливую историю пары Владимира и Розалии Винниченко.

Украинский государственный деятель и писатель Владимир Винниченко родился 28 июля 1880 года в городе Елисаветграде Херсонской губернии (ныне – Кропивницкий) в рабоче-крестьянской семье. Владимир возглавил первое украинское правительство, созданное в 1917-м Центральной Радой. Он являлся главным автором всех деклараций, универсалов и законодательных актов Украинской Народной Республики. В 1918-1919 годах возглавлял директорию УНР, пришедшую на смену гетманату Павла Скоропадского. В феврале 1919-го выехал в Европу и так и не вернулся больше в Украину, прожив 32 года в эмиграции.

Его женой была врач Розалия Винниченко, в девичестве – Лифшиц. Родилась она 26 июля 1886 года в Орле, в богатой еврейской семье. Вскоре семья переехала в Москву, где Розалия училась в женской гимназии, а затем получила высшее образование на медицинском факультете Парижского университета. Именно будучи студенткой этого университета, она познакомилась со своим мужем. Встреча состоялась в итальянском курортном городке в июле 1909 года и перевернула жизнь обоих.

Владимир слыл бабником, у него было много любовниц, он писал о них в своих литературных произведениях. Он сводил с ума своей манерой общения, элегантностью и темпераментом, однако длительных отношений никогда не имел.

"Влюбленным можно быть одновременно в двух, трех, пятерых, столько, сколько хватит силы тела и огня. Любить одновременно можно только одного. Врасти можно только в одну душу, и одна душа только может принять все существо до конца", – говорил Винниченко.

Оправдывал он это своими взглядами на жизнь, собственной философией, которую Розалия приняла. В 1911 году они начали жить в гражданском браке. Официально обручилась пара уже через 15 лет во Франции – вынуждены были это сделать для облегчения своей жизни как эмигрантов.

Свободные отношения

Они с самого начала договорились о "свободных отношениях". И оба пользовались этой договоренностью даже после женитьбы. "Когда я завожу роман, то мое отношение к ней не меняется. А когда у нее восхищение – она становится ко мне безразличной. Но, наверное, не стоит в это вмешиваться, чтобы не отнять у нее этой радости", – писал Винниченко в своем дневнике, хотя со временем Владимир все больше избавлялся от своих старых взглядов и хотел любить только Розалию: "С каждым днем, что я ее не вижу, она растет во мне, а ко всем женщинам до того теряется интерес, даже вызывают отвращение своими взглядами, которые я часто ловлю на себе. Я хочу только ее. Весь напряжен, ожидая ее. Моя голуба [голубка], моя боль, как я люблю тебя!"

После двух лет тесного общения Розалия в совершенстве выучила украинский язык, она общалась на нем в быту и переводила произведения Владимира на французский и русский языки.

Потеря ребенка сблизила их

После 5 лет в браке Розалия забеременела. Пара была счастлива в ожидании, Владимир писал своей Кохе – так он нежно всю жизнь называл Розалию: "Ты будешь святой матерью, Коха! Ты знаешь, я не раз думаю о тебе в этом состоянии. Ты вся будешь лучиться материнством. Любовь моя единственная, ты очень хороша и чиста". Однако этому не суждено было случиться. Беременность протекала довольно сложно, и они потеряли ребенка. Детей у них так и не было.

Однако потеря малыша еще больше их сблизила. Через 8 лет писатель так опишет свой брак: "Мы ничего не обещали друг другу: ни верности, ни любви, ни счастья – ничего. Вот уже идет девятый год, и наши тела – без клятв, без заклинаний, без санкций лицемерных или глупых людей с их комедиями, без нотариусов, без угроз и разных цепей, без всего этого – наши тела соединены так, как ни один поп не соединит". Эти чувства были взаимными: "Душа моя наполнена тобой, ты повсюду, всегда со мной, и так будет всегда, я чувствую", – писала Розалия в ответ своему мужу.

Первая мировая война, революция и наконец эмиграция

Когда Розалия завершила учебу в университете, она вернулась в Москву. Во время Первой мировой войны девушка работала по специальности в военном госпитале в Москве и затем в Киеве. Есть даже запись от Михаила Грушевского, в которой он благодарит госпожу Винниченко, спасшую его дочь Екатерину: "…Она очень человечно отозвалась на это, приехала, часто посещала во время всей болезни… Розалия Яковлевна производила на нас очень хорошее впечатление своей врачебной деловитостью и серьезным отношением к украинству".

В конце марта 1917 года супруги переезжают в Киев. Начинается Украинская революция, участие в которой супруги Винниченко принимают вместе. С июня 1917 года по конец января 1918 года Владимир возглавляет правительство УНР, затем – Директорию УНР. Однако в конце февраля 1918 года они вместе выезжают за границу: сначала в Австрию, затем в Германию, а оттуда – во Францию. Жизнь в эмиграции была довольно сложной – Владимир не был хорошим бизнесменом, поэтому все, за что бы он ни брался, не давало желаемой прибыли.

Сначала Винниченко полностью погрузился в творчество: его научно-фантастический роман "Солнечная машина" имел большой успех, переиздавался несколько раз и принес неплохой гонорар. Но дальше не складывалось – издательское дело не приносит успехов, супруги покупают виллу, которую называют "Хутор", и сдают ее в аренду. Но бизнес не идет, виллу нужно продать. Розалии тоже не удавалось работать по специальности в эмиграции, хотя попыток она не оставляла достаточно долго: проходила разные медицинские курсы, сдавала экзамены, готовила проекты для открытия собственного дела. Однако все пробы положить начало своему делу были неудачными – для того, чтобы открыть собственную клинику, нужно было иметь французское гражданство, на что пара категорически не хотела соглашаться.

Но в 30-х годах в харьковском кооперативном издательстве "Рух" начат выпуск 23-томного собрания сочинений Владимира Винниченко. Некоторые произведения переводились на русский язык и издавались в Москве. Финансовое состояние семьи улучшилось, они купили земельный участок на юго-западе Парижа. Однако месторасположение оказалось очень неудачным, потому что рядом было частное предприятие. Этот дом семье пришлось продать.

В последние годы Винниченко на летний период выезжали на юг Франции к морю – они искали тихое и дешевое место для переезда. С деньгами было очень тяжело. Супруги даже начали практиковать вегетарианство и сыроедение. Владимир писал: "Я не могу купить себе книги, нужной для работы, не могу пойти в театр на концерт… одежда наша потрепанная, белье изорванное, ботинки протекают". В 1934 году семья приобрела старое здание в селе Мужен, которому дали название "Закуток". Здесь они и прожили остаток своей нелегкой, но такой насыщенной любовью и поддержкой друг друга жизни.

Розалия пережила мужа на 8 лет. Чтобы уплатить ссуду и все долги, она приняла жить к себе художницу Иванну Нижник-Винникив. Сама Розалия до конца своей жизни занималась упорядочением литературного наследия мужа и передала его Украинской свободной академии наук. Женщина ежедневно носила цветы на могилу любимого, а после ее смерти была найдена запись, посвященная ему:

"Ты такой прекрасный, что у меня слов не хватает дать тебе понять это! Ты чрезвычайно редкая комбинация, ты умеешь радоваться как ребенок, для тебя минуты живут сами по себе, без всяких философий, потому что ты прекрасен. Спасибо тебе, что ты дал мне это счастье, что ты дал мне возможность чувствовать, понимать и любить!

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