Обувной тренд 2000-х вернулся на модные подиумы: что такое 'перевернутый' каблук

Ценители моды точно знают, что каждый сезон приносит с собой особые тенденции, которые совсем не обязательно должны быть чем-то новым. Этой осенью подиумы мировых брендов, таких как Balmain, Bally, Duran Lantink и Nina Ricci, неожиданно пленили "перевернутые каблуки", которые были популярны в 2000-х.

Видео дня

На первый взгляд эта обувь может показаться слишком смелой и даже авангардной, однако при правильной стилизации вы заметите, что она ничем не хуже классических вариантов на шпильке. Редакторы издания Vogue собрали лучшие фасоны трендовых туфель.

Сапоги-слоучи на "перевернутом" каблуке

Эта обувь сочетает в себе сразу два тренда осеннего сезона 2025 – свободные сапоги, которые собираются в характерные складки, и нестандартные каблуки. Довольно удачным вариантом будет скомбинировать их с темно-синим свитером и кожаной юбкой.

Туфли-лодочки на "перевернутом" каблуке

Если вам хочется добавить яркого акцента в осенний лук с помощью обуви, обратите внимание на экстравагантные варианты. Можно выбрать остроносые туфли с животным принтом, тоненькими ремешками и черными "перевернутыми" каблуками, расширяющимися сверху вниз. Такая визуально сложная модель прекрасно сочетается с классическим темным тренчем.

Босоножки на "перевернутом" каблуке

Такой вариант туфель создаст эффект, будто вы "левитируете" в воздухе. Босоножки со змеиным принтом, имеющие открытые пятки и оригинально изогнутый каблук, прекрасно комбинируются с прямой юбкой и объемной курткой.

Mary Janes на "перевернутом" каблуке

Культовые туфли Mary Janes, для которых характерен круглый носок и ремешок, проходящий через верхнюю часть стопы, в этом сезоне заиграли новыми красками. "Перевернутый" каблук добавил этой обуви особую изюминку. Mary Janes в самом трендовом цвете осени – коричневом, будут отлично смотреться в комбинации с минималистичным серым платьем.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что парижанки сделали ботильоны антитрендом и показали, какой парой обуви их заменить.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!