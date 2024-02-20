Никогда так не говорите: 10 фраз, которые следует избегать во время расставания

Этап расставания является эмоционально трудным процессом для обоих партнеров, и в это время важно иметь холодный ум и не навредить поведением и высказываниями ни себе, ни партнеру. Самый главный фактор, который нужно избегать, – неискренность. Следует быть честным, но не говорить резко.

"Долгое время сдерживающее чувство гнева, печали и разочарования могут легко превратиться в обвинения, которые являются нездоровыми. Обвинение приводит к потере личной силы", – объяснил терапевт Рич Геллер журнала Best Life. Поэтому нужно заранее знать о высказываниях, которые следует избегать, чтобы со временем не пожалеть.

1. "Я никогда не любил/ла тебя"

Как правило, эту клишированную фразу используют, чтобы сделать процесс расставания более драматичным из-за собственной боли. Но не стоит врать ни себе, ни партнеру, ведь любовь на самом деле была, иначе бы не появилось обиды на человека.

Вместо этого нужно заменить это выражение на "Мои чувства изменились". По словам доктора философии Лизы Лоулесс, эта фраза поможет не только рассказать об изменении чувств, но и не перечеркнет все положительные моменты, которые прожила пара.

2. "Остаемся друзьями"

Это выражение очень популярно из-за его постоянного присутствия в романтических кинолентах. Как бы ни хотелось утешить человека, но такое предложение хоть и может разрадовать, но никак не окончить отношения. Business Insider отмечает, что эту фразу категорически нельзя использовать как ложь только для того, чтобы успокоить человека, но не продолжать общение. Ведь так можно причинить сильную боль во второй раз.

Если вы не хотите разрывать все связи с человеком, следует ему объяснить пределы дозволенного или даже некоторое время избегать какого-либо контакта.

3. "Что я могу сделать, чтобы изменить твое мнение?"

Мольба о любви – пустое дело. Today напомнил, что решение человека уже было принято и его следует уважать.

4. "Это не твоя вина"

Самоунижение и неискренность – это то, что предполагает эта фраза.

Лучше всего объяснить свое чувство, что даст партнеру понять проблемы, из-за которых произошло расставание. Впрочем, здесь тоже есть нюансы. "Например, сказать что-то вроде: "Я чувствую, что в наших отношениях погасла искра и я хочу развестись" – звучит иначе, чем: "Ты мне больше не привлекателен", – объяснила клиническая консультантка Джеки Голоб.

5. "Через тебя мы расстаемся"

Свой гнев нужно контролировать. Ведь любые обиды, кроме ощущения униженности, могут вынудить человека ненавидеть. "Воплощение этого в процессе разрыва позволяет нам увеличить обиду и избежать личной ответственности", – объяснил Рич Геллер.

6. "Это конец"

Фразы, которые легко возникают в голове, вроде "Это конец", "Мы закончили" или "Это не работает" оскорбительны и пренебрежительны для другого человека.

А лучше сказать так: "Я думаю, что нам было хорошо вместе, но я не думаю, что это будет происходить в дальнейшем. Я также хочу знать, что ты чувствуешь".

7. "Ты заслуживаешь лучшего"

Хотя это выражение является способом утешить человека, но никак не дает много информации о том, почему произошел разрыв отношений. Лиза Лоулесс считает, что эта фраза может нанести особый вред, поскольку она расплывчата. Поэтому лучше ее вообще избегать.

8. "Или так, или никак"

Постоянное "путешествие" из крайности в крайность лишь приведет к защитной реакции у человека. "Вместо этого вы можете сказать: "Это, чего я просил тебя (не) делать, продолжается, и я решил/а, что это нарушает нашу договоренность", – объяснила терапевт и коуч Кристина Гранахан.

9. "Ты никогда не найдешь, такого/ку как я"

Лиза Лоулесс описывает такое поведение как нарциссическое: "Это означает, что они недостойны или не будут иметь успех в будущих отношениях". Если они заканчиваются, это указывает лишь на то, что пара несовместима, но никак не на то, что больше ни одного из партнеров нельзя любить.

10. "Больше никогда не связывайся со мной"

"Реальность такова, что вы можете захотеть связаться в какой-то момент. Люди совершают ошибки, и многие пары распадаются и снова сходятся. Не закрывайте дверь на замок во время разрыва", – объяснила Business Insider эксперт по отношениям Эйприл Масини.

Ранее OBOZ.UA писал о шести фразах, которые нужно всегда использовать во время ссоры, чтобы иметь лучшие отношения и не разойтись.

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