Не масляно-желтый: какой цвет маникюра будет в тренде все лето

Когда вы хотите сделать более выразительным свой нейтральный маникюр, вы придаете ему красивый оттенок. Часто это цвет слоновой кости, кремовый, нежно-розовый, бежевый и подобные пастельные краски. Со взлетом популярности цвета сливочного масла к этому списку добавился и он.

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Но в этом летнем сезоне самым трендовым будет совсем другой лак. По крайней мере, об этом свидетельствуют недавние выходы певиц Селены Гомес и Рианны, которые выбрали для себя очень похожий оттенок маникюра. Как пишет издание Who What Wear, эти законодательницы моды в нейл-дизайне обе остановили свой выбор на нежном и мечтательном сиреневом. Именно он будет главным оттенком этого лета.

Первой цвет выгуляла Селена Гомес на съемках нового игрового телешоу. Она выложила в Instagram несколько кадров со съемочной площадки на которых можно разглядеть ее роскошный маникюр. Она покрасила свои удлиненные миндалевидные ногти в довольно выразительный, но не слишком яркий оттенок сиреневого. Он одновременно создавал элегантный образ и отлично подходил к сдержанному черному платью звезды.

Буквально через несколько дней Рианна вышла на красную дорожку премьеры фильма "Смурфики" в Брюсселе с похожим дизайном ногтей. В третий раз беременная звезда отказалась от своей любимой экстремальной длины и выбрала очень нежный разбеленный оттенок сиреневого лака. Он прекрасно сочетался с деликатным голубым цветом ее полупрозрачного шифонового платья в бельевом стиле. Обычно яркая и даже немного агрессивная Рианна в этот раз собрала очень невинный образ, и он тоже был ей очень к лицу.

Сиреневый маникюр издание назвало "почти нейтральным". Поскольку легкий оттенок добавляет сдержанному светлому покрытию определенной изюминки, при этом не перегружая образ. К тому же он подходит абсолютно всем. И будет в этом сезоне не таким банальным выбором, как бледно-желтый или молочно-розовый.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о самых трендовых ярких цветах маникюра, актуальных этим летом.

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