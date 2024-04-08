Можно с челкой, можно без. Эта простая короткая прическа станет трендом 2024 года

В то время как популярный длинный боб доминировал за последние несколько лет, сочетание боба и челки – это следующий шаг. Модная стрижка колеблется между резким и классическим срезом и подходит многим формам лица.

Независимо от того, выбираете ли вы тупой разрез или более текстурированный стиль, есть много способов носить боб. Конечно, для некоторых челка может показаться пугающей перспективой, но, по словам парикмахеров, в этом году она станет еще более популярной, пишет Who What Wear.

Идеи боба

Мягкий каскад подчеркивает черты и придает стрижке романтичный вид.

Вьющиеся натуральные волосы прекрасно обрамляют лицо.

Невероятный боб в серебристых тонах длиной до челюсти с тонкой роскошной бахромой – вневременный вариант.

Прекрасная идея для тех, кто не совсем готов к длине выше подбородка.

Вариант для тех, кому нравится стиль 70-х годов.

Еще одно преимущество длины до подбородка состоит в том, что она идеально подходит для демонстрации эффектных серьг.

Удлиненный боб легко собирать в хвостик, оставляя челку распущенной.

Эта стрижка обосновывает, что боб и каскад не обязаны быть ровными.

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