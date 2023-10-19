newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС
img

Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

Карина Вишнякова
Lady Oboz
5 минут
480
Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

Снятие макияжа вечером истинно считается важным шагом в соблюдении здорового ухода за кожей. Если его пропустить, то можно проснуться с тусклым цветом лица, новыми высыпаниями, морщинами или даже риском занести инфекцию.

Однако многие знаменитости признались, что пренебрегают должным уходом за кожей, а решают спать "при параде". А все для того, чтобы выглядеть утром красиво, пишет издание Daily Mail.

В список любительниц поспать с ресницами вошли такие известные нам знаменитости, как Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие. Последним дополнением к этому списку стала Долли Партон, которая недавно призналась, что десятилетиями каждую ночь спала с макияжем на случай "чрезвычайной ситуации".

Видео дня

Ким Кардашьян

Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

У светской львицы Ким Кардашьян есть команда мейкап артистов, которые всегда находятся в боевой готовности. Однако иногда звезда реалити-шоу предпочитает просыпаться с утра накрашенной, как она призналась на церемонии вручения премии InStyle в 2015 году.

Ким вручала награду "Визажист года" Шарлотти Тилбери, которая, по ее словам, первой научила Кардашьян просыпаться с уже нанесенным макияжем. "Она вдохновила меня: когда знаю, что мне будет лень делать макияж на следующий день, я просто засыпаю с ним, – объяснила Ким, как сообщает The Cut. – Я знаю, что это, пожалуй, самый плохой совет, но я имею необходимые средства, чтобы компенсировать это".

Дрю Бэрримор

Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

Дрю Бэрримор любит наносить подводку для глаз перед тем, как ложиться спать, чтобы на следующее утро выглядеть соблазнительно.

"После вечернего ухода за кожей я подвожу внешний нижний контур ресниц мягким черным карандашом перед тем, как ложиться спать", – рассказала актриса Allure. "Это звучит немного безумно, но я просыпаюсь с идеальным размытым макияжем глаз. Я могу встать с кровати, абсолютно ничего не делая, и получать комплименты о своем макияже", – делится она.

Кристен Стюарт

Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

Актриса Кристен Стюарт известна своими смоки-айс и взъерошенными прически. Звезда "Сумерек" призналась британскому Vogue в 2014 году, что "на самом деле не умеет" самостоятельно делать макияж, а ее основные продукты – тушь и черная подводка для глаз.

"Я крашу верхнюю и нижнюю линию черным карандашом, а потом просто размазываю пальцем, – сказала она. – Я никогда не смываю подводку для глаз или туш, потому что на следующий день они выглядят очень красиво. Мне кажется, у меня никогда не было чистых глаз".

Присцилла Пресли

Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

Присцилла Пресли никогда не оставалась без макияжа перед мужем Элвисом в течение их шестилетнего брака. "[Элвис] научил меня, даже в отношениях, всегда иметь загадку – никогда не раскрывать все карты. Есть вещи, которые ты держишь при себе", – сказала она во время выступления в Loose Women.

"На мне всегда было немного косметики… Мужчины не хотят видеть, через что приходится пройти женщине, чтобы попасть туда, где она есть, они хотят видеть продукт, результат", – объяснила Присцилла.

Долли Партон

Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

77-летняя голливудская актриса призналась, что ложится спать с макияжем, на случай, если ее неожиданно заметят фотографы на улицах.

В своей новой книге "За швами: моя жизнь со стразами" Долли призналась, что эта привычка возникла в 1980-х годах. Она написала: "Когда я приехала в Лос-Анджелес в 80-х годах, я начала спать с макияжем, отчасти из-за землетрясений". Партон подумала: "Я не пойду на улицу без макияжа, если там будут камеры!"

Несмотря на то, что она спит с макияжем, Долли сказала, что утром она тщательно очищает лицо, прежде чем снова краситься. Она добавила: "Неважно, когда вы умываете лицо, если вы делаете это раз в сутки. После того, как я просыпаюсь, я выполняю все ритуалы, а потом начинаю сначала, поэтому выгляжу хорошо целый день".

Какой вред наносит вашей коже сон с макияжем?

Дематолог Натали Блейкли из клиники Light Touch сказала FEMAIL: "Сон – это время, когда наше тело омолаживается: клетки восстанавливаются. Обычный процесс должен позволить старой коже отслаиваться".

Если оставлять макияж на ночь, то кожа станет менее способна к омоложению. Поэтому когда вы проснетесь, кожа будет грязной и тусклой.

Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

"Когда мы не смываем тональную основу – поры, скорее всего, станут забитыми, а кожа – склонной к пятнам и черным точкам", – добавляет эксперт.

К тому же, если не очищать лицо перед сном, это может привести к преждевременному старению. "Чистая свежая кожа гораздо лучше омолаживается, чем грязная и забитая, из-за отслаивания клеток кожи, – объяснила она. – Ночное омоложение, которое происходит во время сна, является жизненно важным для нашего старения. Когда мы спим, наш гормон стресса кортизол снижается".

Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

Слишком много кортизола может привести к изменению цвета кожи. Также во время сна генерируются гормоны роста, которые помогают кожаному покрову производить больше коллагена и эластина – строительных блоков кожи.

Блейкли добавила, что даже умывание лица может предотвратить старение. "Я люблю энергично очищать кожу, поскольку это стимулирует кровообращение, доставляя питательные вещества, помогая сохранить молодость и свежесть", – сказала она.

Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

Ранее OBOZ.UA писал об идеальном цвете губ по мнению визажистов, который стоит попробовать этой осенью.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!