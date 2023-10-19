Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие спящие с макияжем звезды: почему это вредно

Снятие макияжа вечером истинно считается важным шагом в соблюдении здорового ухода за кожей. Если его пропустить, то можно проснуться с тусклым цветом лица, новыми высыпаниями, морщинами или даже риском занести инфекцию.

Однако многие знаменитости признались, что пренебрегают должным уходом за кожей, а решают спать "при параде". А все для того, чтобы выглядеть утром красиво, пишет издание Daily Mail.

В список любительниц поспать с ресницами вошли такие известные нам знаменитости, как Ким Кардашьян, Дрю Бэрримор, Кристен Стюарт и другие. Последним дополнением к этому списку стала Долли Партон, которая недавно призналась, что десятилетиями каждую ночь спала с макияжем на случай "чрезвычайной ситуации".

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Ким Кардашьян

У светской львицы Ким Кардашьян есть команда мейкап артистов, которые всегда находятся в боевой готовности. Однако иногда звезда реалити-шоу предпочитает просыпаться с утра накрашенной, как она призналась на церемонии вручения премии InStyle в 2015 году.

Ким вручала награду "Визажист года" Шарлотти Тилбери, которая, по ее словам, первой научила Кардашьян просыпаться с уже нанесенным макияжем. "Она вдохновила меня: когда знаю, что мне будет лень делать макияж на следующий день, я просто засыпаю с ним, – объяснила Ким, как сообщает The Cut. – Я знаю, что это, пожалуй, самый плохой совет, но я имею необходимые средства, чтобы компенсировать это".

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор любит наносить подводку для глаз перед тем, как ложиться спать, чтобы на следующее утро выглядеть соблазнительно.

"После вечернего ухода за кожей я подвожу внешний нижний контур ресниц мягким черным карандашом перед тем, как ложиться спать", – рассказала актриса Allure. "Это звучит немного безумно, но я просыпаюсь с идеальным размытым макияжем глаз. Я могу встать с кровати, абсолютно ничего не делая, и получать комплименты о своем макияже", – делится она.

Кристен Стюарт

Актриса Кристен Стюарт известна своими смоки-айс и взъерошенными прически. Звезда "Сумерек" призналась британскому Vogue в 2014 году, что "на самом деле не умеет" самостоятельно делать макияж, а ее основные продукты – тушь и черная подводка для глаз.

"Я крашу верхнюю и нижнюю линию черным карандашом, а потом просто размазываю пальцем, – сказала она. – Я никогда не смываю подводку для глаз или туш, потому что на следующий день они выглядят очень красиво. Мне кажется, у меня никогда не было чистых глаз".

Присцилла Пресли

Присцилла Пресли никогда не оставалась без макияжа перед мужем Элвисом в течение их шестилетнего брака. "[Элвис] научил меня, даже в отношениях, всегда иметь загадку – никогда не раскрывать все карты. Есть вещи, которые ты держишь при себе", – сказала она во время выступления в Loose Women.

"На мне всегда было немного косметики… Мужчины не хотят видеть, через что приходится пройти женщине, чтобы попасть туда, где она есть, они хотят видеть продукт, результат", – объяснила Присцилла.

Долли Партон

77-летняя голливудская актриса призналась, что ложится спать с макияжем, на случай, если ее неожиданно заметят фотографы на улицах.

В своей новой книге "За швами: моя жизнь со стразами" Долли призналась, что эта привычка возникла в 1980-х годах. Она написала: "Когда я приехала в Лос-Анджелес в 80-х годах, я начала спать с макияжем, отчасти из-за землетрясений". Партон подумала: "Я не пойду на улицу без макияжа, если там будут камеры!"

Несмотря на то, что она спит с макияжем, Долли сказала, что утром она тщательно очищает лицо, прежде чем снова краситься. Она добавила: "Неважно, когда вы умываете лицо, если вы делаете это раз в сутки. После того, как я просыпаюсь, я выполняю все ритуалы, а потом начинаю сначала, поэтому выгляжу хорошо целый день".

Какой вред наносит вашей коже сон с макияжем?

Дематолог Натали Блейкли из клиники Light Touch сказала FEMAIL: "Сон – это время, когда наше тело омолаживается: клетки восстанавливаются. Обычный процесс должен позволить старой коже отслаиваться".

Если оставлять макияж на ночь, то кожа станет менее способна к омоложению. Поэтому когда вы проснетесь, кожа будет грязной и тусклой.

"Когда мы не смываем тональную основу – поры, скорее всего, станут забитыми, а кожа – склонной к пятнам и черным точкам", – добавляет эксперт.

К тому же, если не очищать лицо перед сном, это может привести к преждевременному старению. "Чистая свежая кожа гораздо лучше омолаживается, чем грязная и забитая, из-за отслаивания клеток кожи, – объяснила она. – Ночное омоложение, которое происходит во время сна, является жизненно важным для нашего старения. Когда мы спим, наш гормон стресса кортизол снижается".

Слишком много кортизола может привести к изменению цвета кожи. Также во время сна генерируются гормоны роста, которые помогают кожаному покрову производить больше коллагена и эластина – строительных блоков кожи.

Блейкли добавила, что даже умывание лица может предотвратить старение. "Я люблю энергично очищать кожу, поскольку это стимулирует кровообращение, доставляя питательные вещества, помогая сохранить молодость и свежесть", – сказала она.

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