Календарь стрижек на сентябрь: лучшие дни для обновления прически

Осенью волосы часто страдают от перепадов температуры и нехватки витаминов, поэтому правильный выбор дня для визита к парикмахеру может значительно улучшить их вид и здоровье. Лунный календарь традиционно используется для планирования бьюти-процедур, поскольку фазы Луны влияют на рост и структуру локонов.

В сентябре 2025 года есть немало удачных моментов для изменений в прическе, которые позволят не только обновить образ, но и зарядиться энергией. Важно учитывать, растет ли Луна, убывает ли, находится ли в полнолунии или новолунии, чтобы достичь желаемого эффекта.

Например, во время роста спутника волосы быстрее отрастают, что идеально для тех, кто стремится к длине. Зато в периоды спада форма прически держится дольше, а экстремальные фазы подходят для радикальных изменений.

Фазы Луны играют ключевую роль в уходе за волосами, поскольку они регулируют естественные процессы роста и восстановления. Во время растущей Луны рекомендуется стричься тем, кто желает ускорить отрастание и добавить объема, так как в это время локоны становятся крепче. Наоборот, убывающий период подходит для сохранения формы, ведь волосы растут медленнее и дольше сохраняют укладку.

Полнолуние и новолуние считаются моментами обновления, когда изменения во внешности приносят наибольшую пользу и помогают "перезагрузить" личную энергию. Таким образом, планируя стрижку, стоит ориентироваться на эти циклы, чтобы результат был не только красивым, но и гармоничным.

Когда лучше стричь волосы в сентябре

В сентябре 2025 года Луна пройдет через полный цикл фаз, что позволяет точно планировать процедуры. Растущая Луна будет господствовать с 1 по 6 сентября и с 22 по 30 сентября, способствуя активному росту волос.

Полнолуние наступит 7 сентября, а убывающий период продлится с 8 по 20 сентября, идеальный для стабильных причесок. Новолуние придется на 21 сентября, предлагая шанс на свежие начала. Эти периоды стоит использовать для ухода, чтобы максимизировать пользу от стрижки и избежать негативных последствий.

Благоприятные, нейтральные и неблагоприятные дни для стрижки

Среди удачных дат сентября 2025 года выделяются 2-4, 8, 12, 19, 21 и 25 сентября, когда стрижка может укрепить волосы, повысить уверенность и привлечь удачу. Например, 2 сентября подходит для подравнивания кончиков, а 21 сентября, в новолуние, — для радикальных изменений.

Нейтральные дни, как 5, 9, 13-15, 22-23 и 28-29 сентября, позволяют простые процедуры без особых энергетических эффектов, в зависимости от мастера.

Зато избегайте 1, 6-7, 10-11, 17-18, 20, 24, 26-27 и 30 сентября, потому что эти даты могут привести к ломкости, выпадению волос или даже энергетическому дисбалансу. Особенно рискованными являются дни вокруг полнолуния, как 6-7 сентября. В общем, соблюдение календаря поможет достичь лучших результатов в уходе за прической.

Когда лучше красить волосы в сентябре

В сентябре 2025 года красить волосы лучше всего в такие дни: 3-4, 11, 17-20, 22-23 и 25 сентября, поскольку это дни, когда краска ляжет лучше и будет держаться дольше, а также в этот период можно закрашивать седину или делать химическую завивку. Стоит избегать окрашивания 1-2, 7, 15-16 и 24, 26-27 сентября, ведь в эти дни процедура может не оправдать ожиданий или навредить волосам.

