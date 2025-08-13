УкраїнськаУКР
Какие короткие стрижки будут в тренде осенью: выбор знаменитостей

Короткие стрижки уже несколько сезонов подряд удерживают лидерство среди модных тенденций. Они не только добавляют образу свежести и характера, но и значительно облегчают уход за волосами. В жаркие летние дни это особенно актуально, ведь короткие волосы не утяжеляют и позволяют экспериментировать со стилем.

Этой осенью тренд на короткие прически получит новые интерпретации, вдохновленные звездными примерами. Эксперты собрали пять самых модных коротких стрижек.

Trinity cut

Стрижка в стиле Тринити из культовой саги The Matrix завоевывает сердца модниц. Характерные черты – короткая основа, удлиненные пряди спереди и немного рваные слои, сочетающие черты пикси и боба. Стиль имеет киберпанковые и андрогинные нотки, а благодаря многослойности является менее требовательным в уходе.

Французский боб

София Ричи Грейндж, известная своей изысканностью, этим летом продемонстрировала элегантный французский боб. Это короткая стрижка с легкой текстурой и прямыми срезами, заканчивающимися чуть выше плеч. Такой боб придает образу утонченность и подчеркивает черты лица, оставаясь универсальным для повседневных и вечерних образов.

Кудрявый шегги

Шегги – это микс многослойной стрижки и современного мулета, который снова на пике популярности. Этой осенью он получает более мягкие, удлиненные линии. Идеально подходит для волнистых или вьющихся волос, создавая богемный и одновременно дерзкий образ. А обладательницам очень мелких кудрей стоит попробовать его альтернативу – baby bob.

Боб с пробором сбоку

Возвращение бокового пробора – одна из ключевых тенденций этой осени. Классический боб в сочетании с асимметричным пробором выглядит стильно и добавляет объема. Лайфхак от звездных стилистов: укладывайте волосы в противоположную сторону от привычного пробора, а затем верните его на место – получите дополнительный объем и подвижность.

Ликси

Эмма Стоун продемонстрировала новую стрижку – ликси, или удлиненный пикси. Это вариация "мальчишеской" прически с более мягкими линиями, которая прекрасно смотрится на волнистых и вьющихся волосах. Благодаря рваным слоям ликси легко отрастает, не теряя формы.

Осенью 2025 года короткие стрижки будут оставаться символом стиля и уверенности. От киберпанковой смелости trinity cut до романтической легкости французского боба – каждая из этих причесок может стать началом нового стильного сезона.

