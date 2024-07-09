Какие ошибки в макияже прибавляют возраста: женщины часто даже не догадываются

Возрастные изменения – это абсолютно естественный процесс, который нельзя остановить, но и подгонять не стоит. Между тем некоторые ошибки в макияже могут визуально добавить вам лишних лет.

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Эти ошибки хорошо известны визажистам. Более того, их не так сложно избежать, если применить правильный подход к нанесению косметики. OBOZ.UA изучил соответствующие рекомендации профессионалов.

Слишком много консилера

Избыток консилера, особенно в зоне глаз, выглядит очень плохо. Этот продукт сильно высыхает на коже и во время мимических движений начинает сморщиваться и трескаться, лишь подчеркивая текстуру кожи. Поэтому консилер с возрастом требует все более аккуратного подхода к нанесению. Выбирайте более легкие текстуры консилера, хорошо растушевывайте его и применяйте только в тех зонах, где он действительно необходим. К примеру, не наносите его треугольником под глаз, а перекрывайте только слезную впадину и наружный уголок глаза, чтобы подсветить взгляд. Также можно покрыть консилером впадину под глазом, чтобы придать лицу большее сияние. Но не наносите его глубже.

Техника запекания

Техника запекания состоит в том, чтобы нанести на весь готовый макияж тонкий слой пудры для закрепления, слегка вбить ее в кожу кистью и дать ей подсохнуть вместе с другими продуктами. Это поможет создать отличный образ для фотосессии, но для повседневного макияжа зрелой кожи такой прием не подходит.

Запекание может выглядеть хорошо, если у вас еще совсем нет морщинок. Но малейшие возрастные изменения оно только подчеркнет. Поэтому применяйте пудру для закрепления с осторожностью, а лучше перейдите на соответствующий спрей.

Контурирование

Нанесение контуринга после определенного возраста только прибавляет лишние годы. Если вы заметили этот нюанс, попробуйте перейти от использования скульптора к применению бронзатора. Измените также способ его нанесения. Накладывайте его на верхнюю часть щек, а не во впадины под скулами. Также затените бронзатором углы лба и надбровные дуги, чтобы зрительно подтянуть эту зону.

Слишком интенсивный макияж глаз и бровей

С возрастом выразительность глаз и бровей уменьшается, поэтому подчеркивать их тоже нужно с осторожностью, чтобы сохранить естественность образа. Так пожилым женщинам может не подойти микроблейдинг. Прорисовывайте волоски на бровях карандашом и закрепляйте их прозрачным гелем.

Черную подводку для глаз замените графитовой или коричневой. Черная будет не только старить, но придаст очень строгий вид и лишнюю тяжесть. Особенно в зоне нижнего века. Следите за тем, чтобы тушь ложилась от самых корней ресниц и применяйте ее не только на верхнем, но и на нижнем веке. Цвет продукта тоже выбирайте не чёрный.

Холодная или перламутровая помада

Холодные, морозные оттенки помады и продукт с эффектом мерцания с возрастом может начать привносить болезненность в образ. К тому же металлизированный продукт сильно подчеркивает складки на губах, что может визуально старить. Если же выбираете нюдовую помаду, обратите внимание на то, чтобы у нее был теплый подтон. И не забудьте о карандаше, который убережет макияж губ от растекания.

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