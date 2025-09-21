Какие джинсы выбрать на осень-2025: советы для настоящих IT-girls

Сложно найти человека, в гардеробе которого не было бы хотя бы одних джинсов. Именно поэтому их трудно назвать одеждой для IT-girls. Но это только на первый взгляд. Правильный подход к выбору трендовых моделей способен полностью изменить лук, собранный на основе брюк из денима.

И осень 2025 года предлагает несколько таких действительно интересных тенденций. Их собрало издание Who What Wear на основе рекомендаций всемирно известных модных универмагов. Вот что предлагают их стилисты.

Прямые джинсы с низкой посадкой

Это базовая модель, которую очень удобно носить в повседневной жизни. Прямые джинсы с низкой посадкой позволяют свободно двигаться и хорошо сочетаются с самыми разнообразными футболками, свитерами, худи и обувью. Идеальная базовая модель

Джинсы-клеш и джинсы-бочки

Джинсы свободного кроя в этом сезоне акцентируются на двух силуэтах – это клеш, когда расширение начинается от колена, и бочка, которая является широкой от самого верха, но несколько сужается книзу. Такие джинсы делают любой образ более оригинальным и стильным, а лучшим выбором обуви к ним станут ботильоны.

Деним с принтом и отделкой

Принтованные джинсы или джинсы с отделкой в виде люверсов или заклепок возвращаются. Они превращают базовый деним в акцентную вещь, вокруг которой строится весь образ. Принты можно выбирать на свой вкус – флористический, геометрический, анималистический, абстрактный и так далее. Дополните такие брюки простым верхом и пусть они говорят сами за себя.

Джинсы не из денима

Хотя кажется, что джинсы и деним – это абсолютные синонимы, на самом деле брюки такой конструкции могут шиться и из других материалов. И нынешняя осень – удачное время, чтобы поэкспериментировать с материалами. Выбирайте искусственную кожу, бархат или вельвет. Это оммаж семидесятым, которые сейчас как раз в тренде.

