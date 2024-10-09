В столице России продолжается Московская неделя моды, которую в этом году позиционируют сугубо "патриотической". Из-за кровавой войны против украинского народа от РФ отвернулись известные дома моды, именитые дизайнеры и звезды подиума.

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Среди участников же можно увидеть жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Махачкалы. "Гостей" события можно пересчитать по пальцам одной руки – в Россию прибыли художники из Бразилии, Индии, Индонезии, Китая и ЮАР.

Российские чиновники подчеркивают, что одной из важных отраслей, представленных на Неделе моды стали "текстильные фабрики", ведь "из-за смены логистических цепочек не должно возникать сложностей с материалами для работы или фурнитурой".

Интересно, что главной задумкой "друзей" из Индии стало нанести на российских моделей клоунский грим. На дорожке можно было увидеть образы, вдохновленные камуфляжем.

Ранее OBOZ.UA писал об антитрендовых цветах, которые снова в моде: парижанки показали самые роскошные образы, которых часто избегают.

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