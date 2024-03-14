Как выглядеть моложе без ботокса: подборка бьюти-советов

Конечно, можно тешить себя иллюзией, что вам столько лет, на сколько вы себя чувствуете, но рано или поздно изменения во внешности возьмут свое. Неприятие может повлечь депрессию – казалось бы, только год назад кожа была упругой и сияющей, а сейчас она покрылась пигментными пятнами и морщинами.

Средства по уходу за кожей только в определенной степени могут помочь скрыть возрастные изменения. Старение – естественный процесс для организма, и воспринимать его нужно с определенной долей жизненной мудрости. Эксперты рассказали, как можно предупредить возрастные изменения и дольше сохранять молодость кожи, даже не прибегая к ботоксу.

Возрастные изменения

С возрастом тело претерпевает серьезные изменения. Мышцы имеют тенденцию терять массу и силу, уменьшается подвижность и выносливость. Возрастает риск переломов. Кожа становится тоньше и теряет эластичность, что приводит к появлению морщин. Замедляется метаболизм, скорее набирается избыточный вес. Все это звучит чрезвычайно удручающе, но вы можете вернуть молодость, внедрив некоторые полезные привычки в свой распорядок дня.

"На ваш возраст влияет образ жизни. Уход за собой изнутри так же важен, если не больше, как и любые процедуры красоты", – отметила Мюррей Хьюлетт, генеральный директор клиник Affinity Health.

5 привычек, которые могут замедлить процесс старения

Сбалансированное питание

Полноценное питание – основа молодости кожи и здорового тела. Специалисты советуют включить следующие пищевые привычки в повседневную жизнь:

ешьте различные фрукты и овощи: они содержат необходимые витамины, минералы и антиоксиданты, которые защищают кожу от повреждений, вызванных свободными радикалами, и поддерживают выработку коллагена;

выбирайте нежирные белки: ешьте рыбу, птицу и бобовые, чтобы помочь восстановить ткани кожи;

обратите внимание на полезные жиры: омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, семенах льна и грецких орехах, могут помочь сохранить эластичность кожи;

увлажнение: пейте много воды, чтобы сохранить кожу увлажненной изнутри;

следует ограничить употребление сахара и обработанных пищевых продуктов: высокое потребление сахара может привести к преждевременному старению, повреждая волокна коллагена и эластина;

употребляйте продукты, богатые антиоксидантами: ягоды, черный шоколад и зеленый чай.

Защита от солнца

Чрезмерное пребывание на солнце является основной причиной преждевременного старения. Вред от солнечных лучей является накопительным. Даже если вы не видите мгновенных признаков старения, со временем они становятся очевиднее. Применяйте солнцезащитный крем широкого спектра действия по SPF не менее 30 ежедневно, даже в пасмурные дни.

Режим дня

Качественный сон необходим для молодости. Во время сна организм восстанавливает и регенерирует клетки, в том числе клетки кожи.

Активный образ жизни

Регулярные физические упражнения приносят пользу не только вашему телу, но и коже. Физическая активность усиливает кровообращение, что помогает питать клетки кожи и поддерживать их здоровье. Попытайтесь включать по меньшей мере 150 минут упражнений средней интенсивности или 75 минут интенсивных упражнений в неделю.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, когда нужно ужинать и каким продуктам отдать предпочтение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber , чтобы быть в курсе последних событий.