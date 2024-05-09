Как сделать стойкий макияж, если постоянно слезятся глаза: советы

Обладательницам чувствительных глаз часто приходится отказывать себе в ярком макияже. Однако при отсутствии медицинских противопоказаний по использованию косметики можно попытаться сделать стойкий макияж с помощью нескольких эффективных советов.

Слезоточивость провоцируют аллергены, инфекции роговицы, неправильное моргание, контактные линзы и некоторые лекарства. Эксперты рассказали, как сделать стойкий макияж, если постоянно слезятся глаза.

Совет 1

К сожалению, если ваши глаза постоянно испытывают сухость или раздражение, ситуация лишь усугубится в процессе нанесения косметических средств. Чтобы свести к минимуму любые возможные повреждения или слезотечение, используйте глазные капли перед нанесением макияжа, чтобы уменьшить дискомфорт и смыть любые потенциальные раздражители. Подождите несколько минут, пока капли подействуют.

Совет 2

Профессиональная визажистка Натали Дрешер отмечает, что правильная подготовка имеет решающее значение для минимизации ущерба от слезотечения. Слезы соленые, то есть они могут высушить область под глазами. Предварительный этап заключается в нанесении увлажняющего крема под глаза или водостойкой гипоаллергенной основы.

Совет 3

Если у вас слезятся глаза на протяжении всего процесса нанесения макияжа, Дрешер рекомендует использовать ватную палочку, чтобы нанести небольшое количество вазелина поближе к глазам. Это создаст физический буфер, который предотвратит растекание слез по лицу.

Совет 4

Выберите варианты гипоаллергенного макияжа. Слезливость может являться результатом аллергической реакции на определенный краситель или ароматизатор.

Совет 5

Хотя подведение нижнего века является отличным способом добавить глубины и интенсивности вашему макияжу, к сожалению, это часто приводит к раздражению глаз. Именно на ватерлинии находятся сальные железы. Нанесение макияжа на эту область может закупорить эти железы, сделать глаза сухими и привести к слезотечению. Не следует наносить косметические средства вдоль нижней линии роста ресниц.

Совет 6

Соленые слезы высушивают область под глазами, а пудра и другие порошковые средства еще больше усугубляют ситуацию. Если вам нужно использовать накладные ресницы, приобретите клей без латекса. Латекс может раздражать кожу вокруг глаз.

Совет 7

Всегда смывайте макияж на ночь. Очищая основу ресниц и веки каждый вечер, вы можете предотвратить засорение желез, сухость и раздражение.

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