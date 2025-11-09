Какую помаду носить этой осенью и зимой: оттенки, которые произведут фурор

Этой осенью и зимой помада становится главным акцентом макияжа – смелым, выразительным и неожиданным. Подиумы и красные дорожки едины: пять интенсивных оттенков задают тон сезона, сочетая силу, изысканность и нотку бунтарства.

Видео дня

Независимо от того, вы фанатка минимализма или любите эксперименты, помада – самый простой способ обновить образ без лишних усилий, говорят эксперты. Эти цвета не просто модные – они меняют настроение и энергию вашего стиля за считанные секунды.

От глубокого бордового до сияющего черного – каждый оттенок имеет свой характер и универсальность. Найдите свой идеальный хит сезона.

Глубокий бордовый

Бордовый – это более элегантная, мрачная версия классического красного, добавляющая глубины и драматичности. Этот оттенок идеально подходит к осеннему гардеробу и отлично сочетается с бордовыми ногтями для тотал-лука. Он выглядит изысканно как в матовом, так и в кремовом финише, подчеркивая утонченность и уверенность. Бордовый – выбор для тех, кто ищет баланс между интенсивностью и классикой.

Какао коричневый

Ностальгия по 90-м возвращается с какао-коричневыми губами, но в этом сезоне – в кремовых текстурах с легким блеском. Оттенок добавляет тепла лицу, подходит к большинству тонов кожи и легко вписывается как в повседневный, так и в вечерний макияж. Это мягкий, но трендовый акцент для комфортного осеннего стиля.

Розово-нюдовый

Нюдовая помада эволюционирует: в этом сезоне выбирайте прохладные розовые тона с серым подтоном для глубины и элегантности. Этот оттенок идеален, когда акцент на глазах – темный смоки или графические стрелки. Он не кричит, но добавляет изысканности, подчеркивая естественную красоту. Розово-нюдовый – must-have для минималисток, которые хотят выглядеть стильно без излишеств.

Слива

Сливовый – дерзкий оттенок бордового с фиолетовыми нотками, создающий загадочный и современный гламур. Оттенок высококонтрастный, но удивительно универсальный: подходит и к светлой, и к темной коже. Он добавляет таинственности и привлекательности, идеален для вечерних выходов. Слива – выбор для тех, кто готов к смелым заявлениям.

Сияющий черный

Черная помада – королева готического шика, особенно актуальна в жуткий сезон. Не бойтесь экспериментировать: глянцевые или полупрозрачные текстуры делают ее менее радикальной. Черный можно наслаивать поверх других оттенков для глубины или носить соло для драматического эффекта. Это самый смелый тренд сезона, который может стать вашим любимым зимой.

Как носить самые популярные оттенки помады

Чтобы достичь объемного, изысканного эффекта, комбинируйте продукты: карандаш, помаду, блеск. Начните с подготовки – отшелушите губы и нанесите бальзам. Для бордового, сливового или черного выбирайте карандаш в той же гамме или темнее; для нюдового и какао – бежево-розовые тона. Играйте с текстурами: матовая основа + блеск в центре. Сочетайте оттенки, например, бордовый со сливой, для уникального образа.

OBOZ.UA предлагает оттенки помады, которые подчеркнут вашу улыбку.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.