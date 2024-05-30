Как сделать идеально изогнутые брови: лайфхаки для макияжа

У профессиональных визажистов есть такое правило: если хорошо оформить брови, то макияж в некоторые дни можно вообще не делать. Правильно созданная форма бровей "создает" все лицо, обеспечивает выразительность его чертам, делает образ совершенным и даже заметно более молодым.

Но как определить, какая форма брови подходит именно вам? OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов по макияжу и профессиональных бровистов. Есть четко сформулированные правила, которые помогут вам достичь желаемого эффекта самостоятельно дома.

Правильная форма брови

Обычно бровь имеет форму арки. Она начинает подниматься вверх немного выше внутреннего уголка глаза, далее плавно изгибается вдоль надбровной кости, достигая пика в районе прикрепления мышцы-сморщивателя. А дальше арка постепенно опускается вниз по направлению к внешнему уголку глаза.

Чтобы подкорректировать естественную форму брови в соответствии с этими правилами, важно выщипывать волоски со спокойным выражением лица. Большую часть времени оно сохраняет именно такой вид, поэтому арка должна гармонировать с ним, а не, например, с улыбкой. И не старайтесь поменять форму брови кардинально. Обычно естественная форма для нас оптимальна. Все, что нам нужно, – это небольшая коррекция.

Пять шагов к идеальным бровям

Создать правильную, идеальную для себя форму брови можно всего за пять простых шагов. Рассказываем, в чем они состоят и на что нужно обратить основное внимание.

Шаг 1: Определите свою высшую точку

Начните с того, что расчешите брови вверх и наружу, а затем перейти к определению самой высокой точки. Для этого посмотрите вперед и приподнимите брови. Это позволит вам найти место прикрепления мышцы сморщивателя. Оно и есть идеальным для вас пиком брови. Поставьте карандашом точку в этом месте.

Шаг 2. Отметьте начало брови

Возьмите карандаш, кисточку для макияжа или любой другой прямой предмет и прислоните его к лицу так, чтобы он касался крыла носа и проходил через внутренний уголок глаза. Там, где этот предмет пересечет бровь, и будет ваше идеальное ее начало. Все волоски вне этой зоны можно убрать.

Шаг 3: Найдите свой идеальный хвостик

Держите карандаш возле носа, переместите его так, чтобы он проходил через наружный угол глаза. На пересечении с бровью он даст идеальную точку окончания хвостика. Если ваша бровь коротковата, мысленно дорисуйте ее продолжение, держась естественной линии изгиба. Промежуток между натуральным хвостиком и полученной точкой нужно будет заполнять с помощью макияжа.

Шаг 4: Аккуратно нарисуйте контур

Взгляните на верхнюю и нижнюю линии вашей природной брови. Они должны идти почти параллельно, сначала поднимаясь к вершине, а затем опускаясь к хвостику. Нарисуйте их карандашом. Вы получили свою безупречную форму. Волоски внутри могут расти неравномерно, потому это пространство нужно будет заполнять. Избегайте резких линий. Все штрихи должны быть естественными и мягкими.

Шаг 5: Нарисуйте брови

Правильное заполнение бровей – последний шаг. Возьмите острый карандаш и прорисуйте им недостающие волоски. Штрихи делайте аккуратными, не слишком жирными и длинными. Напоследок заполните бровь тенями или помадкой природного для вас оттенка или немного темнее и закрепите волоски гелем, чтобы бровь держала форму весь день.

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